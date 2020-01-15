В России завершились продажи кроссовера Chery Tiggo 2





Судя по всему, уверены блогеры, пишущие на автомобильную тематику, почти все имеющиеся в центрах продаж автомобили уже распроданы. Как свидетельствует статистика, с ноября минувшего 2019 года продаж как таковых практически уже не было. За указанный год всего по России кроссовер приобрели 251 человек. Далее следует ожидать появления обновленной версии с приставкой Pro в названии. Новый Tiggo 2 поступит на рынок в ноябре-декабре 2020 года.На родном китайском рынке Pro-версия еще не представлена, потому дебют в Российской Федерации будет практически одновременным с выходом в КНР. Предлагаемая в Поднебесной обновленная «двойка» получила атмосферный 1,5-литровый двигатель с вариатором, форсированным до 116 лошадиных сил. Если учесть, что Chery Tiggo 2, снятый сегодня с релизов, имел ценник в 750-850 тысяч рублей, можно рассчитывать на примерно такую же ценовую политику относительно выведения на рынок его модификации.