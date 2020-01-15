АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.42 USD 61.41
Курс валют на 15.01.2020

В России завершились продажи кроссовера Chery Tiggo 2

Продажи китайского кроссовера премиум-сегмента Chery Tiggo 2 на территории Российской Федерации завершились. Об этом официально сообщает интернет-ресурс дистрибьютора автоконцерна из Поднебесной.

Судя по всему, уверены блогеры, пишущие на автомобильную тематику, почти все имеющиеся в центрах продаж автомобили уже распроданы. Как свидетельствует статистика, с ноября минувшего 2019 года продаж как таковых практически уже не было. За указанный год всего по России кроссовер приобрели 251 человек. Далее следует ожидать появления обновленной версии с приставкой Pro в названии. Новый Tiggo 2 поступит на рынок в ноябре-декабре 2020 года.

На родном китайском рынке Pro-версия еще не представлена, потому дебют в Российской Федерации будет практически одновременным с выходом в КНР. Предлагаемая в Поднебесной обновленная «двойка» получила атмосферный 1,5-литровый двигатель с вариатором, форсированным до 116 лошадиных сил. Если учесть, что Chery Tiggo 2, снятый сегодня с релизов, имел ценник в 750-850 тысяч рублей, можно рассчитывать на примерно такую же ценовую политику относительно выведения на рынок его модификации.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Начались продажи первого минивэна…
"Кумир "поколения Z": Названы малоизвестные факты о певице Билли…
Bentley прекращает выпуск седана Mulsanne выпуском лимитированной…
Сплошной Ливерпуль: УЕФА назвала символическую сборную 2019…
В России завершились продажи кроссовера Chery Tiggo…
Звезда «Дом-2» Леша Кудряшов о примирении с Настей Балинской: «Хочу завоевать её…
Отец Меган Маркл выступит против своей дочери в…
От слов к делу: Как Сергей Гапликов способствует развитию…
Microsoft создала ноутбук на солнечных…
Легкие травяные отвары помогут человеку быстро очистить организм от…
Microsoft выпустила последнее обновление в жизненном цикле ОС Windows…
Мария Машкова показала дочерей с розовым и синими цветом…
Genesis готовит шесть совершенно новых моделей…
«Я даже попросил его об этом»: Путин рассказал о новой должности Медведева после…
Ученые выяснили, что богатство способно продлить жизнь на 9…
Видеокарта Sapphire Pulse RX 5600 XT порадует пользователей системой…
Биологи назвали 3 вида хищников, исчезнувших в процессе…
Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин эпатирует поклонников своими…
Маргарита Симоньян позитивно оценила обращение Путина к Федеральному…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров дал пощечину Анастасии Голд на Лобном…
Елена Воробей сломала руку во время концерта в…
Ольгу Орлову раскритиковали за неухоженную спальню и спящих на кровати…
На выставке CES 2020 в США представили 3 автомобиля…
"Привет, товарищ": На американской программе «Хэппи Рашн» предположили, что Собчак приехала в ЗАГС на снегоуборочной…
В Париже пройдет выставка картин американской певицы Бритни…
Google может вернуть в Android долгожданную «вырезанную» ранее…
Ирина Агибалова: "Милена Безбородова часто позволяет себе быть высокомерной по отношению к работникам…
Нелли Кобзон подала в суд на бизнесмена Вагифа Пейсахова, проигравшего деньги ее…
Просмотреть все новости