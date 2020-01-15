«Я даже попросил его об этом»: Путин рассказал о новой должности Медведева после отставки





Как оказалось, после отставки правительства президент предложил Дмитрию Анатольевичу занять должность в Совете Безопасности России. По некоторым данным, Медведев должен будет стать заместителем главы Совбеза РФ. К слову, главой этой государственной структуры, согласно действующему законодательству, является как раз сам Путин. Более того, самой должности заместителя председателя в Совбезе пока нет, поэтому, как подчеркнул глава государства, он будет «просить депутатов» посодействовать в ее создании через внесение правок в соответствующий закон. Более того, российский лидер раскрыл и некоторые детали о том, какие функции в Совбезе будет выполнять Дмитрий Медведев., - подчеркнул президент.