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«Я даже попросил его об этом»: Путин рассказал о новой должности Медведева после отставки

Спустя всего пару часов после выступления российского президента Владимира Путина с посланием членам Федерального собрания, правительство страны в полном составе объявило об уходе в отставку. Позднее глава государства даже рассказал о том, какую должность займет премьер Дмитрий Медведев после ухода из Кабмина.
«Я даже попросил его об этом»: Путин рассказал о новой должности Медведева после отставки

Как оказалось, после отставки правительства президент предложил Дмитрию Анатольевичу занять должность в Совете Безопасности России. По некоторым данным, Медведев должен будет стать заместителем главы Совбеза РФ. К слову, главой этой государственной структуры, согласно действующему законодательству, является как раз сам Путин. Более того, самой должности заместителя председателя в Совбезе пока нет, поэтому, как подчеркнул глава государства, он будет «просить депутатов» посодействовать в ее создании через внесение правок в соответствующий закон. Более того, российский лидер раскрыл и некоторые детали о том, какие функции в Совбезе будет выполнять Дмитрий Медведев.

«Он в целом всегда занимался решением подобных вопросов и в плане повышения обороноспособности страны, и с точки зрения обеспечения ее безопасности. Считаю возможным, и я даже попросил его об этом, чтобы в обозримом будущем он занялся решением вопросов именно такого характера. В ближайшем будущем будет введена новая должность - зампред Совбеза», - подчеркнул президент.

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Политика / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:09

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