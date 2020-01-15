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Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров дал пощечину Анастасии Голд на Лобном месте

Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров в последнее время почувствовал сильную потребность в заботе о своих детях. Против затеи выступила нынешняя избранница шансонье Анастасия Голд, за что сразу же получила пощечину прямо на Лобном месте.
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров дал пощечину Анастасии Голд на Лобном месте

Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров признался, что ему очень не хватает общения с его детьми. Саратовский шансонье внезапно вспомнил о наследниках и изъявил желание заботиться о них лучше, больше времени уделять воспитанию. Однако нынешняя избранница Яббарова Анастасия Голд высказалась против подобной затеи, которую, кстати, артист озвучил на общем собрании на Лобном месте. Девушка хочет, чтобы мужчина уделял внимание и ей, а не только наследникам.

Подобные требования явно Илье Яббарову не понравились, ведь он дал Голд пощечину прямо при всех. При этом неожиданно на защиту участника реалити-шоу встала телеведущая Ольга Бузова. Она призвала коллег шансонье не комментировать его поступок, ведь всем видно, что "между ребятами чувства", почти шепотом сказала звезда.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:32

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