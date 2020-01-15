АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.42 USD 61.41
Курс валют на 15.01.2020

Genesis готовит шесть совершенно новых моделей авто

Genesis заявила о подготовке сразу шести новых моделей. Пресс-служба южнокорейской компании обнародовала тизерные снимки автомобилей.

Новинки появились в Сети вместе с презентационными материалами кроссовера GV80, дебютировавшего сегодня. Этот автомобиль премиального бренда стал первым кроссовером Genesis. Вскоре к нему присоединятся новые модели компании, которыми производитель расширит ассортимент. Одним из основных нововведений является фирменный стиль с двухъярусными фарами и фальшрадиаторной решеткой Crest.

Компания решила не раскрывать всех подробностей грядущих новинок, заявив о желании сохранить тайну. Как сообщают эксперты авторынка, среди обновлений могут быть седаны G90, G80 и G70, а также кроссовер GV70, который получит более актуальную модификацию, и станет еще более компактным. Две другие машины пока точно не идентифицированы специалистами, скорее всего, это будет купе, выполненное в концепции Essentia.

Следовательно, можно ожидать карбоновое волокно в его корпусе и электрическую силовую установку. Последнее транспортное средство очень похоже на несколько специфичный трехдверный хэтчбек с боковым профилем. Скорее всего, эта машина также получит двигатель на электротяге, вероятно, с возможностью быстрой зарядки. Вся информация о грядущих новинках будет предоставлена южнокорейской корпорацией позже.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 18:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Машкова показала дочерей с розовым и синими цветом…
Genesis готовит шесть совершенно новых моделей…
«Я даже попросил его об этом»: Путин рассказал о новой должности Медведева после…
Ученые выяснили, что богатство способно продлить жизнь на 9…
Видеокарта Sapphire Pulse RX 5600 XT порадует пользователей системой…
Биологи назвали 3 вида хищников, исчезнувших в процессе…
Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин эпатирует поклонников своими…
Маргарита Симоньян позитивно оценила обращение Путина к Федеральному…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров дал пощечину Анастасии Голд на Лобном…
Елена Воробей сломала руку во время концерта в…
Ольгу Орлову раскритиковали за неухоженную спальню и спящих на кровати…
На выставке CES 2020 в США представили 3 автомобиля…
"Привет, товарищ": На американской программе «Хэппи Рашн» предположили, что Собчак приехала в ЗАГС на снегоуборочной…
В Париже пройдет выставка картин американской певицы Бритни…
Google может вернуть в Android долгожданную «вырезанную» ранее…
Ирина Агибалова: "Милена Безбородова часто позволяет себе быть высокомерной по отношению к работникам…
Нелли Кобзон подала в суд на бизнесмена Вагифа Пейсахова, проигравшего деньги ее…
На апрельском автосалоне в Пекине представят электроседан Roewe…
"Обратная эволюция": Стас Пьеха представил себя на месте…
Участница проекта "Дом-2" Алена Рапунцель хочет привести в Периметр свою…
Звезда «Дом-2» Настя Стецевят устроила истерику в…
Медики развенчали главные мифы о причинах развития…
Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» перепела хит Билли…
Сладкие сырники со сметаной и чашкой кофе являются "гремучей смесью", опасной для здоровья…
Никита Пресняков и Алена Краснова оценили изыски кухни на…
Toyota запускает в Европе свой новый бренд…
Киркоров и Галкин поздравили супруга Орбакайте с…
Ани Лорак поклонники сравнили с Майклом Джексоном, заподозрив в увлечении…
Просмотреть все новости