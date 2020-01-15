Genesis готовит шесть совершенно новых моделей авто
Genesis заявила о подготовке сразу шести новых моделей. Пресс-служба южнокорейской компании обнародовала тизерные снимки автомобилей.
Новинки появились в Сети вместе с презентационными материалами кроссовера GV80, дебютировавшего сегодня. Этот автомобиль премиального бренда стал первым кроссовером Genesis. Вскоре к нему присоединятся новые модели компании, которыми производитель расширит ассортимент. Одним из основных нововведений является фирменный стиль с двухъярусными фарами и фальшрадиаторной решеткой Crest.
Компания решила не раскрывать всех подробностей грядущих новинок, заявив о желании сохранить тайну. Как сообщают эксперты авторынка, среди обновлений могут быть седаны G90, G80 и G70, а также кроссовер GV70, который получит более актуальную модификацию, и станет еще более компактным. Две другие машины пока точно не идентифицированы специалистами, скорее всего, это будет купе, выполненное в концепции Essentia.
Следовательно, можно ожидать карбоновое волокно в его корпусе и электрическую силовую установку. Последнее транспортное средство очень похоже на несколько специфичный трехдверный хэтчбек с боковым профилем. Скорее всего, эта машина также получит двигатель на электротяге, вероятно, с возможностью быстрой зарядки. Вся информация о грядущих новинках будет предоставлена южнокорейской корпорацией позже.
Новинки появились в Сети вместе с презентационными материалами кроссовера GV80, дебютировавшего сегодня. Этот автомобиль премиального бренда стал первым кроссовером Genesis. Вскоре к нему присоединятся новые модели компании, которыми производитель расширит ассортимент. Одним из основных нововведений является фирменный стиль с двухъярусными фарами и фальшрадиаторной решеткой Crest.
Компания решила не раскрывать всех подробностей грядущих новинок, заявив о желании сохранить тайну. Как сообщают эксперты авторынка, среди обновлений могут быть седаны G90, G80 и G70, а также кроссовер GV70, который получит более актуальную модификацию, и станет еще более компактным. Две другие машины пока точно не идентифицированы специалистами, скорее всего, это будет купе, выполненное в концепции Essentia.
Следовательно, можно ожидать карбоновое волокно в его корпусе и электрическую силовую установку. Последнее транспортное средство очень похоже на несколько специфичный трехдверный хэтчбек с боковым профилем. Скорее всего, эта машина также получит двигатель на электротяге, вероятно, с возможностью быстрой зарядки. Вся информация о грядущих новинках будет предоставлена южнокорейской корпорацией позже.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 18:11