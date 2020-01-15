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Ольгу Орлову раскритиковали за неухоженную спальню и спящих на кровати собак

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ольга Орлова часто получает комплименты от поклонников. Звезда очень за собой ухаживает и поддерживает хорошую форму, а потому выглядит намного моложе своих лет. Тем не менее, снимки ее спальни оказались не такими приятными, как внешность певицы, ведь собаки спят прямо на кровати.
Ольгу Орлову раскритиковали за неухоженную спальню и спящих на кровати собак

В разделе Stories в Instagram телеведущая Ольга Орлова опубликовала кадры своей спальни. Как известно, в доме звезды живут несколько собак разных пород, которых она очень любит. Тем не менее, фото привели поклонников в ужас. Многие заметили, что из-за спящих на кровати питомцев на простынях видны волосы, прикроватный коврик затерся и грязный, а мебель повреждена их зубами.

Многие отметили, что Ольга Орлова, скорее всего, отдала комнату собакам, потому что представить себе, как можно спать в такой постели, они не могут. Нашлись и те, кто посоветовал звезде не только заботиться и кормить питомцев, но и уделять время их воспитанию. Собаки должны знать, что спать им можно на лежанках, а вот на кровати - нет.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:24

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