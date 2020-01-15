Ольгу Орлову раскритиковали за неухоженную спальню и спящих на кровати собак





В разделе Stories в Instagram телеведущая Ольга Орлова опубликовала кадры своей спальни. Как известно, в доме звезды живут несколько собак разных пород, которых она очень любит. Тем не менее, фото привели поклонников в ужас. Многие заметили, что из-за спящих на кровати питомцев на простынях видны волосы, прикроватный коврик затерся и грязный, а мебель повреждена их зубами.Многие отметили, что Ольга Орлова, скорее всего, отдала комнату собакам, потому что представить себе, как можно спать в такой постели, они не могут. Нашлись и те, кто посоветовал звезде не только заботиться и кормить питомцев, но и уделять время их воспитанию. Собаки должны знать, что спать им можно на лежанках, а вот на кровати - нет.