"Привет, товарищ": На американской программе «Хэппи Рашн» предположили, что Собчак приехала в ЗАГС на снегоуборочной машине
В США на программе «Хэппи Рашн» на канале BBC две команды отвечали на вопросы о свадьбе российской телеведущей Ксении Собчак. Как оказалось, граждане Америки не смогли понять ее "чувство юмора" и подумали, что на свадьбу экс-кандидат в президенты приехала на снегоуборочной машине.
В шоу «Хэппи Рашн» участвуют две команды, причем обе отвечают на вопросы, связанные с Россией, жизнью в стране и обычаями. Чья команда даст наибольшее количество правильных ответов - побеждает. При этом на каждый вопрос предлагается несколько вариантов, но только один из них правильный.
В последнем выпуске у команд спросили, на какой машине Ксения Собчак отправилась в день свадьбы в ЗАГС, а в качестве ответа были предложены снегоуборочная машина и катафалк. К удивлению, никто не дал правильный ответ. Как объяснили американцы, Россия у них ассоциируется с большим количеством снега, а потому логично предположить, что невеста выбрала снегоуборочную машину. Впереди, продолжили участники, могли бы бежать хаски, а сама церемония - состояться в Сибири. При этом звезда проекта "Дом-2" подъехала бы к ЗАГСу и сказала: "Привет, товарищ".
В шоу «Хэппи Рашн» участвуют две команды, причем обе отвечают на вопросы, связанные с Россией, жизнью в стране и обычаями. Чья команда даст наибольшее количество правильных ответов - побеждает. При этом на каждый вопрос предлагается несколько вариантов, но только один из них правильный.
В последнем выпуске у команд спросили, на какой машине Ксения Собчак отправилась в день свадьбы в ЗАГС, а в качестве ответа были предложены снегоуборочная машина и катафалк. К удивлению, никто не дал правильный ответ. Как объяснили американцы, Россия у них ассоциируется с большим количеством снега, а потому логично предположить, что невеста выбрала снегоуборочную машину. Впереди, продолжили участники, могли бы бежать хаски, а сама церемония - состояться в Сибири. При этом звезда проекта "Дом-2" подъехала бы к ЗАГСу и сказала: "Привет, товарищ".