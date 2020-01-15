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Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин эпатирует поклонников своими картинами

Супруге Александра Цекало Дарине Эрвин нравится эпатировать своих подписчиков в Instagram. Она часто публикует необычные селфи с супругом и делиться фотографиями своих картин.
Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин эпатирует поклонников своими картинами

Дарина Эрвин является моделью, актрисой, художницей в стиле ню и четвёртой женой шоумена Александра Цекало. Молодая особа часто на своей странице в Instagram демонстрирует счастливые фотографии идеальных семейных отношений со своим супругом. Эрвин является талантливой художницей, она делится с подписчиками также сюжетами своих работ. Как у представителя искусства, у знаменитости свои представления о стандартах красоты. Одна из картин избранницы музыканта подняла волну возмущения среди её поклонников.

На одной из черно-белых картин она изобразила обнажённую женщину, которая демонстрирует волосатые подмышки, но шедевр не всем понравился. Некоторые фолловеры отметили, что он вызвал негативные эмоции. Стоит отметить, что художнице нравится изображать исключительно обнажённые тела. Молодая особа и сама не против позировать в стиле ню. Соответствующими фотографиями возлюбленная Александра Цекало на постоянной основе делится со своими поклонниками. Модели нравится демонстрировать свою грудь, которой она гордится.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:46

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