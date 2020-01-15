Елена Воробей сломала руку во время концерта в Ногинске





По словам артистки, врачи скорой помощи готовы были моментально броситься на помощь, но она не захотела прерывать концерт. Звезде было очень приятно проводить время с поклонниками даже несмотря на то, что ее давление упало до 80 на 55., - сообщила в видеобращении Елена Воробей.Фолловеры артистки пожелали ей быстрого и легкого выздоровления. Некоторые отметили, что знаменитость - настоящая героиня, так как продемонстрировала стойкость и даже с травмой держалась до конца.