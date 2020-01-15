Елена Воробей сломала руку во время концерта в Ногинске
Елена Воробей рассказала в своем микроблоге в Instagram о том, как во время концерта в Ногинске сломала руку. После падения на сцене знаменитость смогла продолжать концерт еще на протяжении 40 минут.
По словам артистки, врачи скорой помощи готовы были моментально броситься на помощь, но она не захотела прерывать концерт. Звезде было очень приятно проводить время с поклонниками даже несмотря на то, что ее давление упало до 80 на 55. «Мне стало плохо, поэтому пришлось объявить антракт. Дорогие, любимые мои поклонники, спасибо вам за поддержку! 7 февраля увидимся снова. Спасибо за цветы, которые многие передали через других артистов. Я также благодарю врачей ногинской больницы за то, что быстро собрали мою руку. Семь лет назад мне уже доводилось выступать с переломом», - сообщила в видеобращении Елена Воробей.
Фолловеры артистки пожелали ей быстрого и легкого выздоровления. Некоторые отметили, что знаменитость - настоящая героиня, так как продемонстрировала стойкость и даже с травмой держалась до конца.
По словам артистки, врачи скорой помощи готовы были моментально броситься на помощь, но она не захотела прерывать концерт. Звезде было очень приятно проводить время с поклонниками даже несмотря на то, что ее давление упало до 80 на 55. «Мне стало плохо, поэтому пришлось объявить антракт. Дорогие, любимые мои поклонники, спасибо вам за поддержку! 7 февраля увидимся снова. Спасибо за цветы, которые многие передали через других артистов. Я также благодарю врачей ногинской больницы за то, что быстро собрали мою руку. Семь лет назад мне уже доводилось выступать с переломом», - сообщила в видеобращении Елена Воробей.
Фолловеры артистки пожелали ей быстрого и легкого выздоровления. Некоторые отметили, что знаменитость - настоящая героиня, так как продемонстрировала стойкость и даже с травмой держалась до конца.
ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 17:30