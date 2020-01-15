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Елена Воробей сломала руку во время концерта в Ногинске

Елена Воробей рассказала в своем микроблоге в Instagram о том, как во время концерта в Ногинске сломала руку. После падения на сцене знаменитость смогла продолжать концерт еще на протяжении 40 минут.
Елена Воробей сломала руку во время концерта в Ногинске

По словам артистки, врачи скорой помощи готовы были моментально броситься на помощь, но она не захотела прерывать концерт. Звезде было очень приятно проводить время с поклонниками даже несмотря на то, что ее давление упало до 80 на 55. «Мне стало плохо, поэтому пришлось объявить антракт. Дорогие, любимые мои поклонники, спасибо вам за поддержку! 7 февраля увидимся снова. Спасибо за цветы, которые многие передали через других артистов. Я также благодарю врачей ногинской больницы за то, что быстро собрали мою руку. Семь лет назад мне уже доводилось выступать с переломом», - сообщила в видеобращении Елена Воробей.

Фолловеры артистки пожелали ей быстрого и легкого выздоровления. Некоторые отметили, что знаменитость - настоящая героиня, так как продемонстрировала стойкость и даже с травмой держалась до конца.

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ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 17:30

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