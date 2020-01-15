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Ирина Агибалова: "Милена Безбородова часто позволяет себе быть высокомерной по отношению к работникам проекта"

Участница проекта "Дом-2" Милена Бебородова продолжает утверждать, что изменилась и ее тяжелый характер остался в прошлом. Однако на последней программе "Бородина против Бузовой" эксперты и коллеги блондинки убедились в обратном.
Ирина Агибалова: "Милена Безбородова часто позволяет себе быть высокомерной по отношению к работникам проекта"

В последнем выпуске программы "Бородина против Бузовой" Ксения Бородина и Антон Беккужев вместе с экспертами разбирали высокомерие и тяжелый характер Милены Безбородовой. Сама возлюбленная Алексея Безуса не раз пыталась доказать, что стала добрее, а из-за своих усилий как никто достойна звания "Человек года".

Тем не менее, Ксения Бородина и Антон Беккужев рассказали, что как и раньше, Милена Безбородова грубит и обижает всех, к примеру, сотрудников проекта. Она считает себя звездой, отметили телеведущие, а ее высокомерие не говорит о внутренних изменениях. Слова звезд подтвердила Ирина Александровна Агибалова. Экс-участница проекта "Дом-2" рассказала, как Милена Безбородова грубит гримерам, которые красят ее перед съемками. Она не только кричит на людей, но и позволяет себе их оскорблять.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:06

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