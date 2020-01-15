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На выставке CES 2020 в США представили 3 автомобиля будущего

Ажиотаж относительно электрокаров не замедляет инновации в сфере производства автомобилей, о чем свидетельствует CES 2020. На выставке электроники в США представили 3 машины будущего.

Sony привезла свой первый автомобиль, Mercedes-Benz представил концепт-кар, вдохновленный фильмом "Аватар", а Fisker Automotive порадовала автолюбителей новым электрическим кроссовером. Это были одни из главных автомобильных анонсов этой недели на американской выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе. Событие все больше становится площадкой для техгигантов, поставщиков и инновационных компаний для демонстрации передовых технологий и решений.

Sony удивила всех, представив электрокар под названием Vision S в рамках плана компании по выходу на рынок автомобилей. Модель, похожая на Tesla Model 3, призвана продемонстрировать новые сенсорные, аудио и развлекательные технологии от бренда. Она оснащена множеством экранов и системой 360 Reality Audio 33 с датчиками по всей поверхности седана. Это является первым шагом на пути к созданию полуавтономных и автономных транспортных средств от Sony.

Что касается Mercedes-Benz, то его разработчики черпали вдохновение из "другого мира" для производства концептуального автомобиля Vision AVTR. Помимо футуристического дизайна кузова, автомобиль также оснастили 33 "бионическими клапанами" на задней части, которые должны имитировать дыхание животных. При мощности мотора 350 кВт, сферические колеса наконец могут двигаться в любом направлении.

Fisker Automotive дебютировала на CES со своим "паркетником" Ocean, назвав его "самым экологичным транспортным средством в мире". Полностью электрический автомобиль оснащен ковровым покрытием, изготовленным из регенерированного нейлона, а интерьер создали из переработанных материалов, таких как бутылки, пластмасса и шины. Дальность Fisker Ocean составляет до 300 миль, а производство начнется в 2021 году.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:21

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