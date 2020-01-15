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Google может вернуть в Android долгожданную «вырезанную» ранее функцию

Фирменное приложение набора телефонного номера и звонков в ОС Android под названием Google Phone в скором времени может обновиться и получить долгожданную для многих пользователей функцию. Речь идет о ранее удаленной из этого же приложения возможности записывать телефонные разговоры.
Google может вернуть в Android долгожданную «вырезанную» ранее функцию

Примечательно, что эта функция ранее была доступна на фирменной мобильной платформе «корпорации добра», но с выпуском Android 9 Pie разработчик окончательно закрыл все лазейки, которыми пользовались создатели сторонних приложений. Более того, официальная возможность записывать разговор исчезла из Android еще раньше – с версии 6 Marshmallow. Впрочем, в некоторых оболочках на базе Android подобная возможность в течение какого времени оставалась, при этом многим пользователям для ее активации приходилось в буквальном смысле взламывать устройства и получать в системе «рут» права. Теперь же функция может вернуться в миллионы Android-устройство по всему миру.

Как сообщают сетевые источники, в корпорации уже думают о том, чтобы вернуть возможность записи телефонных разговоров в следующих сборках Android. Впрочем, о точных сроках запуска старой функции пока ничего не известно.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:09

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