Google может вернуть в Android долгожданную «вырезанную» ранее функцию





Примечательно, что эта функция ранее была доступна на фирменной мобильной платформе «корпорации добра», но с выпуском Android 9 Pie разработчик окончательно закрыл все лазейки, которыми пользовались создатели сторонних приложений. Более того, официальная возможность записывать разговор исчезла из Android еще раньше – с версии 6 Marshmallow. Впрочем, в некоторых оболочках на базе Android подобная возможность в течение какого времени оставалась, при этом многим пользователям для ее активации приходилось в буквальном смысле взламывать устройства и получать в системе «рут» права. Теперь же функция может вернуться в миллионы Android-устройство по всему миру.Как сообщают сетевые источники, в корпорации уже думают о том, чтобы вернуть возможность записи телефонных разговоров в следующих сборках Android. Впрочем, о точных сроках запуска старой функции пока ничего не известно.