Участница проекта "Дом-2" Алена Рапунцель хочет привести в Периметр свою бабушку





Ольга Рапунцлеь прежде, перед уходом в отпуск, отмечала, что у нее появляются мысли, чтобы остаться в родном городе и пожить там, оставив реалити-шоу. Однако потом планы молодой мамочки резко изменились и она снова живет вместе с Дмитрием Дмитренко в Периметре.Сестра Рапунцель-старшей Алена Савкина и вовсе призналась, что хотела бы видеть на проекте "Дом-2" всю свою семью. Так, на видео в Сети молодая мамочка обратилась к своей бабушке, предложив ей приехать на реалити-шоу, жить в большом доме и нянчить внуков. Самая старшая из клана Рапунцелей, нужно отметить, не раздумывая согласилась.