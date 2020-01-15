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Участница проекта "Дом-2" Алена Рапунцель хочет привести в Периметр свою бабушку

Перед Новым годом семейство Рапунцелей отправилось в отпуск во Владивосток. Ольга и Алена, а также их мать Татьяна Владимировна решили навестить родных и пожить в родном для них городе. Как оказалось, назад звезды реалити хотят вернуться уже вместе с бабушкой.
Участница проекта "Дом-2" Алена Рапунцель хочет привести в Периметр свою бабушку

Ольга Рапунцлеь прежде, перед уходом в отпуск, отмечала, что у нее появляются мысли, чтобы остаться в родном городе и пожить там, оставив реалити-шоу. Однако потом планы молодой мамочки резко изменились и она снова живет вместе с Дмитрием Дмитренко в Периметре.

Сестра Рапунцель-старшей Алена Савкина и вовсе призналась, что хотела бы видеть на проекте "Дом-2" всю свою семью. Так, на видео в Сети молодая мамочка обратилась к своей бабушке, предложив ей приехать на реалити-шоу, жить в большом доме и нянчить внуков. Самая старшая из клана Рапунцелей, нужно отметить, не раздумывая согласилась.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:52

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