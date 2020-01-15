На апрельском автосалоне в Пекине представят электроседан Roewe Ei6





Как утверждают представители бренда, батарейный вариант автомобиля будет подчеркивать тренд «интеллектуального дизайна», взятого на вооружение китайской премиум-маркой. Обновленное транспортное средство в модификации Ei6 концерна SAIC впервые было заявлено в 2017 году, с момента создания авто, с той разницей, что гибрид PHEV подключался к сети. Пекинский автосалон пройдет с 2 по 30 апреля, на носу обновленного Roewe Ei6 будет размещено название марки вместо герба SAIC. К слову, передняя часть обещает быть изменена буквально до неузнаваемости.В новинке будут также матричные фары, оснащенные иной графикой, и камера для автопилота, которую расположили в нише под номерным знаком. При этом данные о размерах обновления пока остаются коммерческой тайной компании. Если смотреть на оригинальное авто, то его габариты равны примерно 4,67/ 1,83/ 1,46 миллиметра длины ширины и высоты. Силовой агрегат гибридного седана оснащен 169-сильным бензиновым турбодвигателем на 1,5 литра и 136-сильным электродвижком. Вместе моторная база выдает в гибриде 305 «лошадей», каковы будут параметры электрокара, пока не известно.Базовая модель достигает первой сотни километров за час в 7,5 секунды, максимальная же скорость машины равна 200 километрам в час. Как предполагают автоблогеры, электрокар будет более мощным, а пробег на одной зарядке останется при этом прежним – до 350 километров. Разъемы для зарядки размещены в новинке на передних крыльях по обе стороны в люках. Крышу инженеры компании сделали абсолютно прозрачной. Остальных деталей относительно выхода грядущей новинки пока нет, вся информация появится ближе к началу автосалона.