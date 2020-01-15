В Париже пройдет выставка картин американской певицы Бритни Спирс

Сообщается, что посетители галереи Sympa в столице Франции смогут увидеть полотна Бритни Спирс уже с 18 января 2020 года. Выставочный центр в связи с этим даже показал фотографию одной из работ певицы. Помогает в продвижении выставки и сама знаменитость. Так, на странице Бритни Спирс в той же социальной сети появился видеоролик, на котором артистка показала, как работает над созданием очередной картины. Именно это видео она решила использовать в качестве анонса предстоящей выставки.Согласно публикациям, экспозиция картин Бритни Спирс получила довольно многозначительное название, которое звучит как «Иногда вам просто нужно играть».