Маргарита Симоньян позитивно оценила обращение Путина к Федеральному Собранию
Недавнее выступление Владимира Путина перед Федеральным Собранием касалось важных изменений в законодательстве страны. Маргарита Симоньян позитивно оценила обращение Президента РФ к парламенту.
По мнению главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, недавнее выступление Владимира Путина перед Федеральным Собранием является "лучшим за все время". Подобную характеристику журналистка дала главе государства в своем аккаунте в соцсети Twitter. Конкретные детали того, что именно понравилось представителю СМИ, не были предоставлены. Стоит отметить, что это было 16-е по счету обращение Президента РФ к парламенту.
Речь Путина касалась важных перемен в демографии, образовании и экологии страны. Кроме того, были затронут вопрос об изменениях положений в Конституции, что увеличило продолжительность выступления до 1 часа 12 минут. Одной из самых позитивных инициатив было названо увеличение материнского капитала на 150 тысяч рублей в случае рождения второго ребенка, а также предоставление материальной помощи молодой паре сразу после появления первого малыша. При этом, выплаты на детей продлили до семи лет.
По мнению главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, недавнее выступление Владимира Путина перед Федеральным Собранием является "лучшим за все время". Подобную характеристику журналистка дала главе государства в своем аккаунте в соцсети Twitter. Конкретные детали того, что именно понравилось представителю СМИ, не были предоставлены. Стоит отметить, что это было 16-е по счету обращение Президента РФ к парламенту.
Речь Путина касалась важных перемен в демографии, образовании и экологии страны. Кроме того, были затронут вопрос об изменениях положений в Конституции, что увеличило продолжительность выступления до 1 часа 12 минут. Одной из самых позитивных инициатив было названо увеличение материнского капитала на 150 тысяч рублей в случае рождения второго ребенка, а также предоставление материальной помощи молодой паре сразу после появления первого малыша. При этом, выплаты на детей продлили до семи лет.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:38