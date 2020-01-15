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Маргарита Симоньян позитивно оценила обращение Путина к Федеральному Собранию

Недавнее выступление Владимира Путина перед Федеральным Собранием касалось важных изменений в законодательстве страны. Маргарита Симоньян позитивно оценила обращение Президента РФ к парламенту.

По мнению главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, недавнее выступление Владимира Путина перед Федеральным Собранием является "лучшим за все время". Подобную характеристику журналистка дала главе государства в своем аккаунте в соцсети Twitter. Конкретные детали того, что именно понравилось представителю СМИ, не были предоставлены. Стоит отметить, что это было 16-е по счету обращение Президента РФ к парламенту.

Речь Путина касалась важных перемен в демографии, образовании и экологии страны. Кроме того, были затронут вопрос об изменениях положений в Конституции, что увеличило продолжительность выступления до 1 часа 12 минут. Одной из самых позитивных инициатив было названо увеличение материнского капитала на 150 тысяч рублей в случае рождения второго ребенка, а также предоставление материальной помощи молодой паре сразу после появления первого малыша. При этом, выплаты на детей продлили до семи лет.

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Политика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:38

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