Медики развенчали главные мифы о причинах развития цистита





В холодное время года цистит является распространённой проблемой не только у женщин, но и у большого количества мужчин. По подсчетам экспертов, от неприятного недуга страдают около 35% представительниц слабого пола, и 15% мужского. Процесс развития может начаться сам по себе, а также на фоне осложнений после других недугов. Мочевой пузырь воспаляется при попадании в него какого-либо источника инфекции. В данном случае это будет инфекционный цистит, спровоцированный бактериями. Но также стоит обратить внимание, что он может развиваться наряду с другими сбоями в организме. Ярким примером служат проблемы с лимфотоком, если человек страдает отитом или кариесом.По словам медиков, у большого количества людей цистит возникает без инфекций. Его могут спровоцировать частое злоупотребление медикаментами, а также острой пищей и спиртными напитками. При первых симптомах они не советуют заниматься самолечением, а сразу обращаться к специалисту.