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Биологи назвали 3 вида хищников, исчезнувших в процессе эволюции

Хищники необычных размеров и форм встречались не только в мезозойскую эру, но и более поздние периоды. Биологи назвали 3 вида плотоядных животных, исчезнувших в процессе эволюции.

Обилие хищных видов на молодой Земле препятствовало появлению человечества, чьи предки могли бы попросту не дожить до полноценного развития сообщества. От динозавров и саблезубых тигров до гигантских акул, почти все биомы в ранние периоды являлись опасными для более слабых популяций. Стоит отметить, что исчезновения некоторых видов было необходимым для появления современного человека.

К таковым относится гигантопитек, основной ареал обитания которого располагался в лесных массивах стран Азии, вроде Китая, Вьетнама и Камбоджи. Эти трехметровые приматы, полностью покрытые шерстью, отдаленно напоминали крупных горилл. Хотя большинство предков Homo Sapiens являлись травоядными, это не останавливало их от поедания мяса.

Биологи назвали 3 вида хищников, исчезнувших в процессе эволюции

Другим примером можно назвать опасного тилакосмила, представлявшего собой сумчатого саблезубого тигра. Он отличался выносливостью и силой, которая многократно превышала физические характеристики современных "больших кошек". Кроме того, вид прекрасно умел плавать, что позволяло ему охотиться как на суше, так и на воде в джунглях Южной Америки.


Благодаря фильму "Челюсти" многие люди знают о существовании в прошлом гигантской акулы под названием мегалодон, которая достигала в длину 15 метров. Все же морской хищник не мог сравниться по отталкивающему внешнему виду с прародителем большинства современных Пластиножаберных - геликоприоном. Эта 12-метровая акула с челюстью, похожей на циркулярную пилу, доминировала в акваториях каменноугольного и пермского периодов.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:54

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