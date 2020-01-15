Биологи назвали 3 вида хищников, исчезнувших в процессе эволюции





Обилие хищных видов на молодой Земле препятствовало появлению человечества, чьи предки могли бы попросту не дожить до полноценного развития сообщества. От динозавров и саблезубых тигров до гигантских акул, почти все биомы в ранние периоды являлись опасными для более слабых популяций. Стоит отметить, что исчезновения некоторых видов было необходимым для появления современного человека.К таковым относится гигантопитек, основной ареал обитания которого располагался в лесных массивах стран Азии, вроде Китая, Вьетнама и Камбоджи. Эти трехметровые приматы, полностью покрытые шерстью, отдаленно напоминали крупных горилл. Хотя большинство предков Homo Sapiens являлись травоядными, это не останавливало их от поедания мяса.Другим примером можно назвать опасного тилакосмила, представлявшего собой сумчатого саблезубого тигра. Он отличался выносливостью и силой, которая многократно превышала физические характеристики современных "больших кошек". Кроме того, вид прекрасно умел плавать, что позволяло ему охотиться как на суше, так и на воде в джунглях Южной Америки.Благодаря фильму "Челюсти" многие люди знают о существовании в прошлом гигантской акулы под названием мегалодон, которая достигала в длину 15 метров. Все же морской хищник не мог сравниться по отталкивающему внешнему виду с прародителем большинства современных Пластиножаберных - геликоприоном. Эта 12-метровая акула с челюстью, похожей на циркулярную пилу, доминировала в акваториях каменноугольного и пермского периодов.