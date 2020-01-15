Сладкие сырники со сметаной и чашкой кофе являются "гремучей смесью", опасной для здоровья человека





Многие уже знают о полезных и вредных свойствах кофе. Однако мало кому известно, что кофеин, который входит в состав данного напитка, усложняет усвоение кальция и магния, являющихся ценным материалом для тканей и сосудов. Медики сообщают, что употребления сырников и кофе может привести к образованию камней в почках, которые очень сложно выводятся из организма. Из-за низкой калорийности (183 ккал на 100 грамм продукта) данное творожное изделие считают диетическим продуктом, однако оно не приносит ощущения сытости организму, поэтому можно не заметить и съесть слишком много.При переводе съеденного в калории и в сочетании со сметаной с высоким содержанием жира организм перенасыщается жирами, что приводит к отложениям на талии и бедрах, а также ухудшает работу сердца и почек. Существует ещё одна проблема с поеданием сырников. Она заключается в том, что при тепловой обработке некоторая часть кальция и микроэлементов, которые входит в состав творога трансформируются во вредные вещества. Есть и хорошая новость для любителей творожного лакомства: его можно есть, но при этом исключить кофе. Однако необходимо знать меру: врачи рекомендуют употреблять блюдо редко, чтобы не спровоцировать развитие болезней органов.