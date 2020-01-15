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Нелли Кобзон подала в суд на бизнесмена Вагифа Пейсахова, проигравшего деньги ее мужа

Нелли Кобзон подала в суд на бизнесмена Вагифа Пейсахова, которому Йосиф Кобзон долгое время одалживал приличные суммы денег. После смерти легендарного исполнителя, его семья так и не дождалась возврата 25 миллионов долларов.
Нелли Кобзон подала в суд на бизнесмена Вагифа Пейсахова, проигравшего деньги ее мужа

Вдова музыканта требует от Арбитражного суда Москвы признания его банкротом после осуждения за мошенничество в особо крупных размерах. В свое время должник находил общий язык с Йосифом Кобзоном и пользовался его доверием. Всякий раз он просил одолжить ему приличную сумму якобы на развитие бизнеса. Однако спустя время бизнесмен перестал возвращать долги и сумма превысила 25 миллионов долларов. Тогда артист потребовал, чтобы Пейсахов написал долговую расписку, но оказалось, что он проиграл всю сумму в карты и вернуть деньги не в состоянии. Кобзон подал в суд и обвиненного приговорили в шести годам колонии.

После того, как известный артист ушел из жизни, его супруга Нелли Кобзон решила продолжить дело мужа и возобновила судебные разбирательства. Супруга музыканта надеется хотя бы сейчас добиться признания банкротства осужденного предпринимателя и восстановить справедливость.

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ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 17:05

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