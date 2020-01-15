АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.42 USD 61.41
Курс валют на 15.01.2020

Toyota запускает в Европе свой новый бренд Kinto

Компания Toyota намерена расширить свой бизнес в Европе за счет мобильной связи. Новый бренд оператора сотовой связи Kinto начнет работу уже в ближайшее время.

Японская корпорация Toyota давно стала одной из наиболее популярных производителей автомобилей и комплектующих. Однако амбиции владельцев и акционеров компании оказались значительно шире, новой сферой деятельности компании стал рынок мобильных услуг. Бренд Kinto предложит сервис коммуникаций в сотовых сетях. Воспользоваться им смогут юридические лица наравне с частными, а также целые города.

В ежемесячном пакете услуг для граждан и компаний, получивших приставку One, будут объединены платежки не только за аренду и обслуживание, но и за страхование. Кроме того, придерживаясь основной специализации компании, Kinto будет работать с гибридными автомобилями, предоставляя их в лизинг. Прокат Kinto Share будет иметь собственный парк транспортных средств, аренда будет осуществляться через подписку Kinto Flex.

Как комментирует запуск нового бренда от Toyota Motor руководство европейского подразделения компании, введение нового сервиса стало ответом на запросы повышения мобильности клиентов. Автомобили Toyota давно стали олицетворением высочайшего качества, теперь свои критерии концерн намерен показать в работе мобильного бренда. Стоит отметить, что само название Kinto означает облако из аниме-сериала, способное перемешать людей.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 16:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сладкие сырники со сметаной и чашкой кофе являются "гремучей смесью", опасной для здоровья…
Никита Пресняков и Алена Краснова оценили изыски кухни на…
Toyota запускает в Европе свой новый бренд…
Киркоров и Галкин поздравили супруга Орбакайте с…
Ани Лорак поклонники сравнили с Майклом Джексоном, заподозрив в увлечении…
Елизавета Боярская сообщила о завершении своего отпуска на…
Вторая беременность звезды «Дом-2» Кати Жужи находится под…
Материнский капитал в России хотят увеличить на 150 тысяч…
«Молитвой меня поддержите»: Екатерина Рождественская попала в больницу с двухсторонним воспалением…
АвтоВАЗ начал продажи обновленной Lada…
Поклонники оценили внешний вид Светланы Ходченковой без макияжа и…
Продажи удлиненной модели Chevrolet Blazer запланированы на март…
Медики рассказали о причинах возникновения астмы…
Певица Клава Кока заинтриговала поклонников новым акустическим…
В Пермском крае жители Березников заметили большое количество волков на окраине…
"Щёчки, как яблочки наливные": Андрей Григорьев-Аполлонов удивил поклонников необычным внешним…
После 40 лет люди чувствуют себя…
Евгений Цыганов сыграет с Юлией Снигирь в спектакле «Пинтер для…
Питавшаяся одними чипсами и крекерами британка умерла от…
«Страсть! Ненависть! Любовь!»: Наталья Рудова поделилась официальным трейлером проекта «Место под…
Специалисты рассказали о продуктах, которые нельзя повторно…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель расплакалась из-за воспоминаний о прошлых грехах…
Представлен внедорожный вариант AT4 кроссовера GMC…
Состояние микрофлоры может указывать на развитие рака толстой…
"Самый лучший муж и папа": Кристина Орбакайте поздравила супруга Михаила Земцова с днем…
Анастасия Волочкова устроила откровенное дефиле в…
Врач Андрей Тяжельников рассказал, кому стоит воздержаться от купания в проруби на…
В Дагестане 75 человек отравились питьевой…
Просмотреть все новости