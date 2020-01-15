Toyota запускает в Европе свой новый бренд Kinto





Японская корпорация Toyota давно стала одной из наиболее популярных производителей автомобилей и комплектующих. Однако амбиции владельцев и акционеров компании оказались значительно шире, новой сферой деятельности компании стал рынок мобильных услуг. Бренд Kinto предложит сервис коммуникаций в сотовых сетях. Воспользоваться им смогут юридические лица наравне с частными, а также целые города.В ежемесячном пакете услуг для граждан и компаний, получивших приставку One, будут объединены платежки не только за аренду и обслуживание, но и за страхование. Кроме того, придерживаясь основной специализации компании, Kinto будет работать с гибридными автомобилями, предоставляя их в лизинг. Прокат Kinto Share будет иметь собственный парк транспортных средств, аренда будет осуществляться через подписку Kinto Flex.Как комментирует запуск нового бренда от Toyota Motor руководство европейского подразделения компании, введение нового сервиса стало ответом на запросы повышения мобильности клиентов. Автомобили Toyota давно стали олицетворением высочайшего качества, теперь свои критерии концерн намерен показать в работе мобильного бренда. Стоит отметить, что само название Kinto означает облако из аниме-сериала, способное перемешать людей.