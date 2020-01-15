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Киркоров и Галкин поздравили супруга Орбакайте с 42-летием

Михаил Земцов 15 января отмечает 42-летие, а также читает сообщения от многих звезд российского шоу-бизнеса. Не стали исключением Филипп Киркоров и Максим Галкин, поздравившие супруга Орбакайте.

Известно, что Кристина Орбакайте уже около 15 лет находится в браке с третьим по счету избранником. Российский бизнесмен сегодня отмечает день рождения, что подтверждает недавняя поздравительная публикация в соцсети Instagram от знаменитой супруги. Пожелания Земцову также высказали многочисленные друзья певицы по творческой сцене. Среди них отметились бывший и нынешний мужья Аллы Пугачевой - Филипп Киркоров и Максим Галкин. Юморист ранее говорил, что для Орбакайте с возлюбленным и дочерью всегда найдутся комнаты в его загородном доме.

К поздравлениям присоединились Марина Юдашкина, Анита Цой, Игорь Гуляев, Инна Маликова, Владислав Лисовец, Анна Семенович, Алика Смехова, Екатерина Стриженова, Иосиф Пригожин, Жасмин и многие другие. Напомним, что Кристина Орбакайте и Михаил Земцов воспитывают 7-летнюю дочь Клавдию, которая чрезвычайно привязана к своему старшему брату- 21-летнему Дени Байсарову. Хотя он сейчас находится в Великобритании, это не мешает периодически навещать любимую сестру. Кроме того, у дочери Аллы Пугачевой также есть 28-летний сын Никита от Владимира Преснякова.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:09

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