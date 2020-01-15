"Обратная эволюция": Стас Пьеха представил себя на месте гориллы

Стас Пьеха, как и многие знаменитости, после напряженного рабочего графика отправился отдыхать. Знаменитость предпочитает не рассказывать фанатам, где он находится, при этом охотно публикует видео и фотографии с отпуска. Сегодня исполнитель разместил ролик, на котором он запечатлен в шортах и с голым торсом. Исполнитель прыгает, бегает, бьет себя в грудь кулаками и цепляется за ветки деревьев, изображая из себя гориллу. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram Стас Пьеха просто написал: "Животноводство". Также исполнитель пошутил, отметив, что на кадрах показана обратная эволюция.Подписчики поблагодарили Стаса Пьеху за позитивное видео и поднятое настроение. Многие пожелали певцу хорошего отпуска. Некоторые начали шутить, что отдых не совсем правильно повлиял на знаменитость и он одичал. За несколько минут ролик певца успели просмотреть почти 12 000 пользователей интернета.