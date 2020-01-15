АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.42 USD 61.41
Курс валют на 15.01.2020

Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» перепела хит Билли Айлиш

Телеведущая Елена Малышева призналась, что ей по душе творчество американской певицы Билли Айлиш. Во время нового выпуска шоу «Жить здорово!» она перепела один из известных хитов исполнительницы.
Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» перепела хит Билли Айлиш

В студию телепрограммы был приглашен некий молодой человек, с которым у ведущей завязался разговор о музыкальных предпочтениях. Во время беседы Малышева продемонстрировала, что она прекрасно разбирается в современных музыкальных течениях. «Какой красивый мальчик. Совсем другой. Как тебе Билли Айлиш?» - поинтересовалась ведущая, после чего спародировала хит американской звезды. «Хорошая», - скромно ответил молодой человек, явно находившийся в замешательстве. "Мне тоже нравится", - ответила Елена Малышева.

Напомним, что американская певица стала набирать популярность после выхода сингла Ocean Eye на SoundCloud. После этого слава о 18-летней исполнительнице разлетелась по всему миру.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 16:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сладкие сырники со сметаной и чашкой кофе являются "гремучей смесью", опасной для здоровья…
Никита Пресняков и Алена Краснова оценили изыски кухни на…
Toyota запускает в Европе свой новый бренд…
Киркоров и Галкин поздравили супруга Орбакайте с…
Ани Лорак поклонники сравнили с Майклом Джексоном, заподозрив в увлечении…
Елизавета Боярская сообщила о завершении своего отпуска на…
Вторая беременность звезды «Дом-2» Кати Жужи находится под…
Материнский капитал в России хотят увеличить на 150 тысяч…
«Молитвой меня поддержите»: Екатерина Рождественская попала в больницу с двухсторонним воспалением…
АвтоВАЗ начал продажи обновленной Lada…
Поклонники оценили внешний вид Светланы Ходченковой без макияжа и…
Продажи удлиненной модели Chevrolet Blazer запланированы на март…
Медики рассказали о причинах возникновения астмы…
Певица Клава Кока заинтриговала поклонников новым акустическим…
В Пермском крае жители Березников заметили большое количество волков на окраине…
"Щёчки, как яблочки наливные": Андрей Григорьев-Аполлонов удивил поклонников необычным внешним…
После 40 лет люди чувствуют себя…
Евгений Цыганов сыграет с Юлией Снигирь в спектакле «Пинтер для…
Питавшаяся одними чипсами и крекерами британка умерла от…
«Страсть! Ненависть! Любовь!»: Наталья Рудова поделилась официальным трейлером проекта «Место под…
Специалисты рассказали о продуктах, которые нельзя повторно…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель расплакалась из-за воспоминаний о прошлых грехах…
Представлен внедорожный вариант AT4 кроссовера GMC…
Состояние микрофлоры может указывать на развитие рака толстой…
"Самый лучший муж и папа": Кристина Орбакайте поздравила супруга Михаила Земцова с днем…
Анастасия Волочкова устроила откровенное дефиле в…
Врач Андрей Тяжельников рассказал, кому стоит воздержаться от купания в проруби на…
В Дагестане 75 человек отравились питьевой…
Просмотреть все новости