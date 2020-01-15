Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» перепела хит Билли Айлиш
Телеведущая Елена Малышева призналась, что ей по душе творчество американской певицы Билли Айлиш. Во время нового выпуска шоу «Жить здорово!» она перепела один из известных хитов исполнительницы.
В студию телепрограммы был приглашен некий молодой человек, с которым у ведущей завязался разговор о музыкальных предпочтениях. Во время беседы Малышева продемонстрировала, что она прекрасно разбирается в современных музыкальных течениях. «Какой красивый мальчик. Совсем другой. Как тебе Билли Айлиш?» - поинтересовалась ведущая, после чего спародировала хит американской звезды. «Хорошая», - скромно ответил молодой человек, явно находившийся в замешательстве. "Мне тоже нравится", - ответила Елена Малышева.
Напомним, что американская певица стала набирать популярность после выхода сингла Ocean Eye на SoundCloud. После этого слава о 18-летней исполнительнице разлетелась по всему миру.
В студию телепрограммы был приглашен некий молодой человек, с которым у ведущей завязался разговор о музыкальных предпочтениях. Во время беседы Малышева продемонстрировала, что она прекрасно разбирается в современных музыкальных течениях. «Какой красивый мальчик. Совсем другой. Как тебе Билли Айлиш?» - поинтересовалась ведущая, после чего спародировала хит американской звезды. «Хорошая», - скромно ответил молодой человек, явно находившийся в замешательстве. "Мне тоже нравится", - ответила Елена Малышева.
Напомним, что американская певица стала набирать популярность после выхода сингла Ocean Eye на SoundCloud. После этого слава о 18-летней исполнительнице разлетелась по всему миру.
ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 16:38