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Никита Пресняков и Алена Краснова оценили изыски кухни на Бали

Недавно стало известно, что Никита Пресняков и Алена Краснова отправились в романтическое путешествие на Бали. Молодая пара оценила изыски местной экзотической кухни.

Внук и невестка Аллы Пугачевой смогли побывать на рынке острова Бали, о чем молодожены сообщили фанатам в соцсети. Алена Краснова представила в "сторис" видео с различными деликатесами, которые включали в себя большие креветки во фритюре с лаймом. Солист группы Multiverse смог насладиться особенностями местной кухни вместе со своей возлюбленной. Последняя сопроводила экзотический ужин такими словами: "Мы решили исследовать Бали. Взяли вот таких огромных креветок! Сейчас нам их приготовили и мы наслаждаемся видом!".

Кроме прочего, ранее Краснова жаловалась на то, что обгорела во время романтического путешествия. На опубликованных в соцсетях фотографиях модель предстала с покрасневшей кожей на плечах и носе, поскольку забыла нанести солнцезащитный крем. Несмотря на незначительные неудачи, 22-летняя супруга Никиты Преснякова не скрывает своей радости от поездки. По словам красавицы, она в полном восторге от красот Индонезии.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:21

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