Никита Пресняков и Алена Краснова оценили изыски кухни на Бали





Внук и невестка Аллы Пугачевой смогли побывать на рынке острова Бали, о чем молодожены сообщили фанатам в соцсети. Алена Краснова представила в "сторис" видео с различными деликатесами, которые включали в себя большие креветки во фритюре с лаймом. Солист группы Multiverse смог насладиться особенностями местной кухни вместе со своей возлюбленной. Последняя сопроводила экзотический ужин такими словами: "Мы решили исследовать Бали. Взяли вот таких огромных креветок! Сейчас нам их приготовили и мы наслаждаемся видом!".Кроме прочего, ранее Краснова жаловалась на то, что обгорела во время романтического путешествия. На опубликованных в соцсетях фотографиях модель предстала с покрасневшей кожей на плечах и носе, поскольку забыла нанести солнцезащитный крем. Несмотря на незначительные неудачи, 22-летняя супруга Никиты Преснякова не скрывает своей радости от поездки. По словам красавицы, она в полном восторге от красот Индонезии.