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Ани Лорак поклонники сравнили с Майклом Джексоном, заподозрив в увлечении пластикой

В течении долгого времени Ани Лорак находится в городе Лос-Анджелес и оттуда делится своими снимками, однако некоторые из них вызывают у поклонников огромные споры. Они сравнили певицу с королём поп-музыки Майклом Джексоном из-за пластики.

Лорак не перестаёт удивлять своими образами. Так на своей странице в Instagram певица опубликовала снимок, который вызвал жаркие споры среди её поклонников. Артистка предстала в кремовом платье от дизайнера Катерины Рутман. Однако не образ знаменитости стал причиной, а её невероятное сходство с Майклом Джексоном. Подписчиков певицы заподозрили кумира в использовании пластики и
отметили, что увидев снимок, заметили в лице кумира огромную схожесть с королем поп-музыки, который прославился не только своим вокалом, но и горячей любовью к косметическим операциям.

Однако среди поклонников знаменитости нашлись и те, кому совершенно не важно, как выглядит их любимая певица. Об этом пишут в комментариях фолловеры артистки. Её назвали «нежной принцессой», «богиней», «волшебной феей», «обворожительной красавицей» и отметили, что образ получился красивый и нежный. Среди знаменитостей под публикацией отметились Игорь Крутой, Арман Давлетьяров и Лилия Подкопаева. Публикация собрала больше 200 тысяч «лайков» и около 2000 комментариев.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:05

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