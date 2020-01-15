Ани Лорак поклонники сравнили с Майклом Джексоном, заподозрив в увлечении пластикой





Лорак не перестаёт удивлять своими образами. Так на своей странице в Instagram певица опубликовала снимок, который вызвал жаркие споры среди её поклонников. Артистка предстала в кремовом платье от дизайнера Катерины Рутман. Однако не образ знаменитости стал причиной, а её невероятное сходство с Майклом Джексоном. Подписчиков певицы заподозрили кумира в использовании пластики иотметили, что увидев снимок, заметили в лице кумира огромную схожесть с королем поп-музыки, который прославился не только своим вокалом, но и горячей любовью к косметическим операциям.Однако среди поклонников знаменитости нашлись и те, кому совершенно не важно, как выглядит их любимая певица. Об этом пишут в комментариях фолловеры артистки. Её назвали «нежной принцессой», «богиней», «волшебной феей», «обворожительной красавицей» и отметили, что образ получился красивый и нежный. Среди знаменитостей под публикацией отметились Игорь Крутой, Арман Давлетьяров и Лилия Подкопаева. Публикация собрала больше 200 тысяч «лайков» и около 2000 комментариев.