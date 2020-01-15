«Молитвой меня поддержите»: Екатерина Рождественская попала в больницу с двухсторонним воспалением легких





, - написала под постом популярный фотограф. Дочь Роберта Рождественского относится к востребованным специалистам в мире шоу-бизнеса, поэтому ее сразу стали поддерживать в комментариях под фото знаменитости., - предлагает свою помощь Александра Савельева., - не осталась в стороне и Александра Стриженова.Напомним, что Екатерина Рождественская занимает должность главного редактора в журнале «7 дней», а также успешно ведет фотосъемки известных творческих начинаний. Славу как фотохудожнику знаменитости принесло участие в проекте «Частная коллекция» в журнале «Караван историй».