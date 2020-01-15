«Молитвой меня поддержите»: Екатерина Рождественская попала в больницу с двухсторонним воспалением легких
Известный фотограф Екатерина Рождественская после новогодних праздников попала в больницу. Знаменитость сообщила на своей страничке в Instagram, что находится под наблюдением врачей с двухсторонним воспалением легких.
«Загремела тут в больницу с тяжелой вирусной пневмонией. Это не то, что я месяц ждала – всего каких-то 5 дней и обширное двустороннее воспаление, 39, все предлагающиеся прелести. Так что берегите себя, и молитвой меня поддержите, пожалуйста», - написала под постом популярный фотограф. Дочь Роберта Рождественского относится к востребованным специалистам в мире шоу-бизнеса, поэтому ее сразу стали поддерживать в комментариях под фото знаменитости. «Катюша! Держись! Если что-то нужно, мы всегда на связи», - предлагает свою помощь Александра Савельева. «Катя, дай Бог…Выздоравливай! Сил тебе, обнимаю», - не осталась в стороне и Александра Стриженова.
Напомним, что Екатерина Рождественская занимает должность главного редактора в журнале «7 дней», а также успешно ведет фотосъемки известных творческих начинаний. Славу как фотохудожнику знаменитости принесло участие в проекте «Частная коллекция» в журнале «Караван историй».
«Загремела тут в больницу с тяжелой вирусной пневмонией. Это не то, что я месяц ждала – всего каких-то 5 дней и обширное двустороннее воспаление, 39, все предлагающиеся прелести. Так что берегите себя, и молитвой меня поддержите, пожалуйста», - написала под постом популярный фотограф. Дочь Роберта Рождественского относится к востребованным специалистам в мире шоу-бизнеса, поэтому ее сразу стали поддерживать в комментариях под фото знаменитости. «Катюша! Держись! Если что-то нужно, мы всегда на связи», - предлагает свою помощь Александра Савельева. «Катя, дай Бог…Выздоравливай! Сил тебе, обнимаю», - не осталась в стороне и Александра Стриженова.
Напомним, что Екатерина Рождественская занимает должность главного редактора в журнале «7 дней», а также успешно ведет фотосъемки известных творческих начинаний. Славу как фотохудожнику знаменитости принесло участие в проекте «Частная коллекция» в журнале «Караван историй».
ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:41