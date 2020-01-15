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Елизавета Боярская сообщила о завершении своего отпуска на Мальдивах

В социальной сети Instagram Елизавета Боярская сообщила поклонникам о завершении своего отпуска на Мальдивах. Актриса получила множество положительных эмоций от отдыха.
Елизавета Боярская сообщила о завершении своего отпуска на Мальдивах

Около недели назад Елизавета Боярская рассказала, что на новогодние каникулы отправилась с семьей на Мальдивы. Накануне знаменитость опубликовала фотографию, на которой она в желтом купальнике, смотрит в сторону. Свой образ знаменитость дополнила цепочкой и кулоном. Также здесь звезда запечатлена без макияжа. В комментарии к публикации в Instagram актриса написала: "Завершился наш чудесный отдых! Абсолютное счастье и восторг". Каждый раз, когда Елизавета Боярская уезжает в отпуск, она думает о том, как же это хорошо — отдыхать.

Некоторым подписчикам показалось, что на снимке актриса выгладит очень грустной. Они пожелали знаменитости испытать больше позитивных эмоций. Другие посчитали, что Елизавета Боярская выглядите абсолютно отдохнувшей и порадовались за нее. Пост артистки уже набрал почти 51 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00

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