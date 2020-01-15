Поклонники оценили внешний вид Светланы Ходченковой без макияжа и обработок
Светлана Ходченкова на странице в Instagram поделилась снимком без макияжа и различных обработок. Подписчики актрисы высоко оценили ее новую публикацию.
Несколько дней назад Светлана Ходченкова улетела отдыхать, но пока не сообщила фанатам, где находится. Сегодня актриса показала преданным поклонникам фотографию, на которой она запечатлена крупным планом. Знаменитость смотрит прямо в камеру, а по лицу стекают капли воды, но при этом ее волосы остались сухими. На снимке Светлана Ходченкова предстала без макияжа и обработок. Комментировать публикацию актриса не стала, просто поставила стикер в виде пальмы.
Преданные поклонники оставили большое количество комплиментов, отметив натуральную красоту знаменитости. Многие написали, что фотография получилась милой и настоящей. За несколько часов публикация Светланы Ходченковой набрала большое количество отметок "Мне нравится".
Несколько дней назад Светлана Ходченкова улетела отдыхать, но пока не сообщила фанатам, где находится. Сегодня актриса показала преданным поклонникам фотографию, на которой она запечатлена крупным планом. Знаменитость смотрит прямо в камеру, а по лицу стекают капли воды, но при этом ее волосы остались сухими. На снимке Светлана Ходченкова предстала без макияжа и обработок. Комментировать публикацию актриса не стала, просто поставила стикер в виде пальмы.
Преданные поклонники оставили большое количество комплиментов, отметив натуральную красоту знаменитости. Многие написали, что фотография получилась милой и настоящей. За несколько часов публикация Светланы Ходченковой набрала большое количество отметок "Мне нравится".