Поклонники оценили внешний вид Светланы Ходченковой без макияжа и обработок

Несколько дней назад Светлана Ходченкова улетела отдыхать, но пока не сообщила фанатам, где находится. Сегодня актриса показала преданным поклонникам фотографию, на которой она запечатлена крупным планом. Знаменитость смотрит прямо в камеру, а по лицу стекают капли воды, но при этом ее волосы остались сухими. На снимке Светлана Ходченкова предстала без макияжа и обработок. Комментировать публикацию актриса не стала, просто поставила стикер в виде пальмы.Преданные поклонники оставили большое количество комплиментов, отметив натуральную красоту знаменитости. Многие написали, что фотография получилась милой и настоящей. За несколько часов публикация Светланы Ходченковой набрала большое количество отметок "Мне нравится".