Певица Клава Кока заинтриговала поклонников новым акустическим экспериментом
Певица лейбла Black Star Клава Кока заинтересовала поклонников анонсом нового акустического эксперимента. Песню артистка исполнила с российским блогером и музыкантом Моргенштерном, более известным под псевдонимом Morgenshtern.
23-летняя певица рассказала, что ей всегда больше нравились акустические версии хитов, так как они вызывают особые ощущения. Акцент в таких композициях поставлен на вокал, что дает возможность прочувствовать истинные чувства исполнителя. Обновленную версию Клава Кока посоветовала досмотреть до конца, и не стала отвечать на вопрос журналистов по поводу поцелуя знаменитостей. Подопечная Тимати считает, что их совместная композиция с Моргенштерном получилась очень романтичной, но не без доли юмора. «Романтика бывает разной, и другую ее сторону мы раскрыли в классическом варианте – Я в белом платье…А будет ли момент с поцелуем?! Лучше смотрите наше видео на You Tube», - добавила Клава Кока.
Напомним, что композиция входит в выпущенный артисткой альбом «Неприлично о личном». Сам клип не публикуется, так как в нем присутствуют элементы нецензурной лексики.
23-летняя певица рассказала, что ей всегда больше нравились акустические версии хитов, так как они вызывают особые ощущения. Акцент в таких композициях поставлен на вокал, что дает возможность прочувствовать истинные чувства исполнителя. Обновленную версию Клава Кока посоветовала досмотреть до конца, и не стала отвечать на вопрос журналистов по поводу поцелуя знаменитостей. Подопечная Тимати считает, что их совместная композиция с Моргенштерном получилась очень романтичной, но не без доли юмора. «Романтика бывает разной, и другую ее сторону мы раскрыли в классическом варианте – Я в белом платье…А будет ли момент с поцелуем?! Лучше смотрите наше видео на You Tube», - добавила Клава Кока.
Напомним, что композиция входит в выпущенный артисткой альбом «Неприлично о личном». Сам клип не публикуется, так как в нем присутствуют элементы нецензурной лексики.
ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:05