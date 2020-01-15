Певица Клава Кока заинтриговала поклонников новым акустическим экспериментом





23-летняя певица рассказала, что ей всегда больше нравились акустические версии хитов, так как они вызывают особые ощущения. Акцент в таких композициях поставлен на вокал, что дает возможность прочувствовать истинные чувства исполнителя. Обновленную версию Клава Кока посоветовала досмотреть до конца, и не стала отвечать на вопрос журналистов по поводу поцелуя знаменитостей. Подопечная Тимати считает, что их совместная композиция с Моргенштерном получилась очень романтичной, но не без доли юмора., - добавила Клава Кока.Напомним, что композиция входит в выпущенный артисткой альбом «Неприлично о личном». Сам клип не публикуется, так как в нем присутствуют элементы нецензурной лексики.