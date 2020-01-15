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"Щёчки, как яблочки наливные": Андрей Григорьев-Аполлонов удивил поклонников необычным внешним видом

Андрей Григорьев-Аполлонов на своей странице в Instagram активно делиться снимками с отдыха с острова Бали. Однако некоторые из последних фотографий заставили поклонников певца поволноваться из-за необычного внешнего вида певца.

Андрей Григорьев-Аполлонов после долгих новогодних корпоративов решил сменить холодную Москву на жаркий остров Бали и теперь в компании друзей набирается сил, чтобы в новом году создавать свои проекты. Соответствующими снимками певец поделился с поклонниками. На одном из них солист группы «Иванушки International» предстал с немного покрасневшим от солнца лицом и трёхдневной щетиной. Поклонники артиста сразу же отреагировали. Некоторым не помешал необычный внешний вид знаменитости, чтобы восхититься его мужской харизмой, притягательностью и отметить, то даже на Бали кумир олицетворяет яркое солнце.

Кто-то отметил, что из-за загара щеки певца стали похожи на «яблочки наливные». Однако кое-кто позволил себе не самые приятные высказывания в сторону певца, посетовав, что голова у артиста буйная, рыжая, а борода уже седая. Под публикацией также отметилась актриса Екатерина Стриженова, которая назвала «селфи» участника «Иванушек» солнечным. Стоит отметить, что недавно бывшая супруга Андрея Григорьева-Аполлонова Марина родила ребёнка. Однако певец решил не реагировать на новость и поздравления от него на странице в Instagram так и не появилось.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:53

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