Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель расплакалась из-за воспоминаний о прошлых грехах мужа





У Ольги Рапунцель прямо во время эфира программы «Бородина против Бузовой» началась истерика. Беременная женщина вспомнила, как ее щипал супруг и даже назвала его тираном. Большинство телезрителей подчеркнули, что Ольга Рапунцель уже не знает, кого обвинить во всех своих бедах, поэтому решила переключиться на избранника.Смотреть на расстроенную Ольгу Рапунцель не смог ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони. Для того, чтобы хоть как-то поднять ей настроение, в качестве презента звезда преподнес именной халат. К слову, изначально подарок был предназначен для Дмитрия Дмитренко. Тем не мене, многие выражают уверенность, что совсем скоро Ольга Рапунцель заключит с супругом мировую, и тогда точно обратит свое внимание на других участников телестройки.