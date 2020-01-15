Продажи удлиненной модели Chevrolet Blazer запланированы на март 2020-го





«Растянутая» вариация трехрядного автомобиля была впервые представлена публике в конце осени 2019 года в рамках мероприятий автосалона в китайском Гуанчжоу. Однако в продажу он так и не поступил до сих пор. Теперь стало известно, что производитель запустит релизы автомобиля в марте 2020 года. Обновленный Chevrolet Blazer заметно вытянулся в длину, у семиместного авто увеличились габариты, например, машина с полным приводом почти достигла 5 метров в длину. При этом колесная база достигает 2, 863 метра.Кроссовер также стал выше и шире соответственно на 2,5 и 0,5 сантиметра. Силовой агрегат обновленного Chevrolet Blazer состоит из турбомотора на 2 литра, он способен выдавать до 230 лошадиных сил. Дополняет установку автоматическая коробка передач на девять режимов. В продаже будет доступна только спортивная RS-версия, легко узнаваемая по декоративным вставкам красного цвета на кузове и черной решетке радиатора. Также в модели присутствует тонированная оптика, при этом колесные диски эффектно затемнены.В салоне производитель также добавил красные элементы, при этом интерьер модифицированного транспортного средства выполнен из натуральной кожи. Начало релизов запланировано в Китае, стоимость авто в Поднебесной составит как минимум 2,13 миллиона рублей. Когда спортверсия с увеличенной длиной поступит на рынки других стран, пока не известно.