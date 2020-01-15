Евгений Цыганов сыграет с Юлией Снигирь в спектакле «Пинтер для всех»
Известный актер театра и кино Евгений Цыганов сыграет на одной сцене со своей женой Юлией Снигирь. Пара будет участвовать в постановке спектакля «Пинтер для всех».
На данный момент актер играет в мастерской Петра Фоменка, но активно сотрудничает и с театром «Около дома Станиславского», где и будет проходить постановка. Стоит отметить, что спектакль уже получил грант от Министерства культуры на премьере в прошлом году. Евгений Цыганов впервые будет играть вместе со своей женой на одной сцене, но не сомневается, что это будет приятный опыт. «Не помню, кто сказал, что театр абсурда – это самый реалистический театр. Потому что наша жизнь весьма абсурдна. Я понимаю, что скорее всего это наши отношения с реальностью, как мы обозначаем наш мир или как нам его навязывают. Во всяком случае, наш спектакль не просто абсурд», - отмечает Цыганов.
Напомним, что отношения с Юлией Снигирь у артиста не первые. Он уже состоял в гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой. У пары родилось семь совместных детей, для которых на данный момент отец не жалеет своего внимания, несмотря на напряженный рабочий график.
На данный момент актер играет в мастерской Петра Фоменка, но активно сотрудничает и с театром «Около дома Станиславского», где и будет проходить постановка. Стоит отметить, что спектакль уже получил грант от Министерства культуры на премьере в прошлом году. Евгений Цыганов впервые будет играть вместе со своей женой на одной сцене, но не сомневается, что это будет приятный опыт. «Не помню, кто сказал, что театр абсурда – это самый реалистический театр. Потому что наша жизнь весьма абсурдна. Я понимаю, что скорее всего это наши отношения с реальностью, как мы обозначаем наш мир или как нам его навязывают. Во всяком случае, наш спектакль не просто абсурд», - отмечает Цыганов.
Напомним, что отношения с Юлией Снигирь у артиста не первые. Он уже состоял в гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой. У пары родилось семь совместных детей, для которых на данный момент отец не жалеет своего внимания, несмотря на напряженный рабочий график.
Культура
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:38