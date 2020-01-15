Евгений Цыганов сыграет с Юлией Снигирь в спектакле «Пинтер для всех»





На данный момент актер играет в мастерской Петра Фоменка, но активно сотрудничает и с театром «Около дома Станиславского», где и будет проходить постановка. Стоит отметить, что спектакль уже получил грант от Министерства культуры на премьере в прошлом году. Евгений Цыганов впервые будет играть вместе со своей женой на одной сцене, но не сомневается, что это будет приятный опыт., - отмечает Цыганов.Напомним, что отношения с Юлией Снигирь у артиста не первые. Он уже состоял в гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой. У пары родилось семь совместных детей, для которых на данный момент отец не жалеет своего внимания, несмотря на напряженный рабочий график.