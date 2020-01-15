«Страсть! Ненависть! Любовь!»: Наталья Рудова поделилась официальным трейлером проекта «Место под солнцем»

Несколько месяцев назад Наталья Рудова улетела на Бали, чтобы принять участие в съемках нового проекта. Сегодня актриса разместила видео, на котором показаны океан, горы, вилла и бассейн. В комментарии к публикации звезда отметила, что февраль 2020 года полон различных сюрпризов. Знаменитость написала: «Наконец-то могу поделиться с вами официальным трейлером потрясающего проекта «Место под солнцем». Артистка сообщила, что реалити-шоу было снято на Бали для канала Муз-ТВ и она стала его ведущей.Наталья Рудова отметила, что проект будет наполнен музыкой, любовью, страстью и ненавистью, а также красивыми и очень талантливыми участниками. Подписчики написали, что с нетерпением ждут выхода шоу в эфир. Многие отметили, что трейлер получился потрясающим и еще больше заинтриговал их. За несколько минут публикацию просмотрели почти 40 000 пользователей интернета.