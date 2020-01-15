Представлен внедорожный вариант AT4 кроссовера GMC Terrain





Американская компания GMC планировала выпуск внедорожных модификаций всех своих моделей в начале весны 2018 года. В 2019 году корпорация вывела на рынки пикап Sierra, кроссовер Acadia AT4, и Sierra HD AT4. Недавно к ним добавился грузовой автомобиль AT4 Canyon. Во вторник 14 января в американском Колорадо автоконцерн презентовал AT4-вариант для среднеразмерного кроссовера Terrain.При этом внедорожный рестайлинг шестой по счету модели GMC стал неожиданным для большинства специалистов авторынка. Подробных данных о новых характеристиках и параметрах обновленного транспортного средства пока нет. Судя по представленным автопроизводителем снимкам можно сказать, что в AT4-вариации установлены новые колесные диски с черной хромированной фальшрадиаторной решеткой. В таком же цвете выполнена и фирменная эмблема, а также арки колес.Скорее всего, изменений можно ожидать и от интерьера внутри машины, экстерьер же, исходя из сообщений пресс-службы GMC, будет отличаться прочностью, надежностью, и использованием передовых технологий. Что же до силовой установки, то большинство блогеров сходятся во мнении, что в новинке установят мотор на 1,5 литра с турбонаддувом, мощность которого составит 170 лошадиных сил. Также возможен вариант с 2,0-литровым аналогичным двигателем в 252 «лошади». Трансмиссия в авто будет девятискоростная автоматическая.