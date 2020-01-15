В Пермском крае жители Березников заметили большое количество волков на окраине города





Свидетели события сообщили о наблюдениях за тремя особями, которые бродят в черте населенного пункта. Известно, что дикие хищники были замечены в поселениях Чкалова и Нартовка. В то же время, местные власти не выдали разрешения на охоту за опасными для хозяйства и человека животными. Одна из горожанок проинформировала общественность в соцсетях, что охотникам удалось загнать волков в квадрат диаметром в 1 км и расставить предупреждающие флажки. Впоследствии их пришлось убрать по просьбе представителей охотхозяйства.На данный момент хищники продолжают ходить по вырубке за садами между посёлками. Стоит отметить, что эксперты из Минприроды обозначают эту территорию как зелёную зону Березников, где любая охота запрещена. Для решения проблемы нужно выгнать волков за пределы городского леса, где отстрел вполне возможен. В настоящее время специалисты проводят проверку на местности и следят за порядком в окружающих массивах.