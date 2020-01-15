"Самый лучший муж и папа": Кристина Орбакайте поздравила супруга Михаила Земцова с днем рождения

Кристина Орбакайте разместила видео, на котором она со своим супругом Михаилой Земцовым идет по красной дорожке. Певица позирует в серебристое платье ниже колен и чёрном пальто, украшенном брошью. Возлюбленный исполнительнице надел костюм и темный свитер без горла. В комментарии к публикации Кристина Орбакайте написала, что сегодня празднует день рождения ее муж. Знаменитость назвала Земцова любимым, мудрым, заботливым и самым лучшим отцом. Также звезда отметила, что очень его любит.Многие звезды отечественного шоу-бизнеса такие, как Филипп Киркоров, Иосиф Пригожин, Марина Юдашкина и певица Жасмин, присоединились к поздравлениям Кристины Орбакайте. Подписчики исполнительницы пожелали Михаилу Земцову здоровья, семейного счастья и успеха. Публикацию уже просмотрели более 245 000 пользователей Сети.