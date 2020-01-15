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Специалисты рассказали о продуктах, которые нельзя повторно подогревать

Специалисты составили список продуктов, которые необходимо употреблять в пищу только свежими или остывшими без повторного подогрева. Среди них оказались курица, чеснок, грибы, яйца, листовые овощи, свекла и рис.

В рационе питания человека именно мясо курицы считается одним из самых важных источников белка. Не многие знают, что вторичное подогревание может менять структуру того белка, из-за которого продукт плохо усваивается и становится тяжелым для организма. Таким образом повышается риск развития гастрита. В состав чеснока входит огромное количество витаминов и микроэлементов, к тому же он обладает полезными свойствами. Однако многие исчезают при повторном разогревании блюда. Грибы, как и куриное мясо, является ценным источником белка и протеина. Однако практически все их полезные свойства пропадают под воздействием тепловой обработки или последующем разогревании блюда.

Яйца являются очень калорийным и полезным продуктом. Постоянное подогревание блюда может привести к потере всех полезных качеств. Происходит это из-за того, что при тепловой обработке меняются структуры белка, жиров и углеводов. В состав овощей входит большое количество витаминов, но практически все они теряют свою пользу при приготовлении на огне. Для получения максимума питательных веществ овощи нужно употреблять в сыром виде. Стоит помнить, что при нагревание в свекле образовывается большое количество канцерогенов. Из-за того, что рис богат на витамины и минералы, он также является идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов, поэтому данный вид готовки следует исключить. В картофеле содержится большое количество крахмала, который при повторном разогревании полезные свойства превращает в негативные.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:17

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