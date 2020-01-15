Врач Андрей Тяжельников рассказал, кому стоит воздержаться от купания в проруби на Крещение
Специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал совет, кому стоит отказаться от купания в проруби на Крещение. По словам эксперта, в первую очередь это люди, страдающие гипертонией, сахарным диабетом, а также беременные женщины.
Врач отмечает, что даже здоровому человеку необходимо заранее подготовить свой организм к погружению. За неделю до Крещения стоит дать телу привыкнуть к перемене температур и ежедневно принимать контрастный душ. «При резком охлаждении повышается риск спазма сосудов, нарушение дыхания, повышения давления и другое», - заявляет медик. Соблюдать особые предосторожности стоит всем, кто собирается окунуться в прорубь впервые. Эксперт не советует находиться под холодной водой более 20 секунд. Андрей Тяжельников однозначно заявляет, что не стоит купаться в проруби людям с ревматизмом, диабетом, эпилепсией, страдающим болезнями мочеполовой системы, а также всем, кто имеет любые недуги в острой или хронической стадии.
Специалист департамента здравоохранения не рекомендует злоупотреблять спиртными напитками и сигаретами до и после погружения под воду. Согреть охлаждённый организм прекрасно поможет травяной чай с имбирем или медом.
Врач отмечает, что даже здоровому человеку необходимо заранее подготовить свой организм к погружению. За неделю до Крещения стоит дать телу привыкнуть к перемене температур и ежедневно принимать контрастный душ. «При резком охлаждении повышается риск спазма сосудов, нарушение дыхания, повышения давления и другое», - заявляет медик. Соблюдать особые предосторожности стоит всем, кто собирается окунуться в прорубь впервые. Эксперт не советует находиться под холодной водой более 20 секунд. Андрей Тяжельников однозначно заявляет, что не стоит купаться в проруби людям с ревматизмом, диабетом, эпилепсией, страдающим болезнями мочеполовой системы, а также всем, кто имеет любые недуги в острой или хронической стадии.
Специалист департамента здравоохранения не рекомендует злоупотреблять спиртными напитками и сигаретами до и после погружения под воду. Согреть охлаждённый организм прекрасно поможет травяной чай с имбирем или медом.
Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 13:46