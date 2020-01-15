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"Пусть ты будешь счастлив и здоров": Любовь Толкалина поздравила бывшего мужа Егора Кончаловского с днем рождения

Любовь Толкалина в социальной сети Instagram поздравила Егора Кончаловского с днем рождения. Актриса пожелала бывшему мужу счастья и здоровья.
"Пусть ты будешь счастлив и здоров": Любовь Толкалина поздравила бывшего мужа Егора Кончаловского с днем рождения

Любовь Толкалина опубликовала архивную фотографию, на которой она запечатлена с Егором Кончаловским. На снимке продюсер сидит за столом и обнимает актрису. В комментарии знаменитость написала, что сегодня ее бывший супруг празднует день рождения. Любовь Толкалина отметила: ничто не может ей помешать бесконечно радоваться и благодарить судьбу за то, что в ее жизни есть Егор Кончаловский. Она рада, что у них были приключения, в которые также входит и их расставание.

Любовь Толкалина пожелала Егору Кончаловскому счастья, здоровья, исполнения желаний и всего задуманного. Актриса написала, что всегда будетна связи для своего бывшего мужа. В конце публикации в Instagram знаменитость предложила фантам "завалить" продюсера поздравлениями. Подписчики начали поздравлять Егора Кончаловского с днем рождения и написали, что ему очень повезло с тем, что в его жизни была такая избранница.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:37

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