"Пусть ты будешь счастлив и здоров": Любовь Толкалина поздравила бывшего мужа Егора Кончаловского с днем рождения

Любовь Толкалина опубликовала архивную фотографию, на которой она запечатлена с Егором Кончаловским. На снимке продюсер сидит за столом и обнимает актрису. В комментарии знаменитость написала, что сегодня ее бывший супруг празднует день рождения. Любовь Толкалина отметила: ничто не может ей помешать бесконечно радоваться и благодарить судьбу за то, что в ее жизни есть Егор Кончаловский. Она рада, что у них были приключения, в которые также входит и их расставание.Любовь Толкалина пожелала Егору Кончаловскому счастья, здоровья, исполнения желаний и всего задуманного. Актриса написала, что всегда будетна связи для своего бывшего мужа. В конце публикации в Instagram знаменитость предложила фантам "завалить" продюсера поздравлениями. Подписчики начали поздравлять Егора Кончаловского с днем рождения и написали, что ему очень повезло с тем, что в его жизни была такая избранница.