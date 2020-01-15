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Спасатели назвали 10 неожиданных причин возникновения пожара в доме

Многих жителей России еще с детства приучают к осторожности при работе с легковоспламеняемыми материалами, чтобы избежать пожара. Теперь же спасатели рассказали о 10 неожиданных причинах возгорания в доме.

По словам отечественных сотрудников спасательных служб, причиной возникновения пожара в жилых помещениях могут стать самые неожиданные вещи. К примеру, таковыми являются пропитанные химическими веществами тряпки, небрежно оставленные возле открытых очагов пламени. Также хорошо задокументированы случаи самовозгорания ветоши, которую лучше всего хранить в закрытых емкостях с водой. Подобная ситуация наблюдается при неправильной эксплуатации электрического одеяла. Включать прибор следует на минимальной мощности, а потом - аккуратно отключать от сети.

Немаловажной называют эксперты влажную уборку, поскольку накопившаяся на розетках и удлинителях пыль может воспламениться. Аналогичная рекомендация относится к сушильной машине и кухонной вытяжке, чьи мелкий мусор и жир повышают опасность пожара. Также, следует понимать принцип работы лампочек, не пытаясь вкрутить 60-ваттную разновидность в в патрон с напряжением в 40 ватт. Это чревато коротким замыканием. Владельцы домашних животных должны быть внимательными, ведь питомцы часто любят грызть различные провода.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:25

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