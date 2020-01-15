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Анастасия Волочкова устроила откровенное дефиле в Таиланде

Анастасия Волочкова не раз удивляла подписчиков откровенными фотосъемками, демонстрируя свою отменную физическую подготовку. На отдыхе в Таиланде знаменитость устроила дефиле в шоу-руме, примеряя новые модели купальников.
Анастасия Волочкова устроила откровенное дефиле в Таиланде

Бывшая солистка Большого театра показала яркие модели, которые примеряла, отправившись на шопинг. Фотосессию Волочкова устроила прямо в магазине, надев синий, розовый и ярко-желтые купальники. «Встретила я замечательного человека Юлию, и она решила показать мне новую коллекцию в бутике, где представлены 24 известных бренда, со всего мира. Не знаю, какой выбрать, но доверяюсь вкусу Юлии», - прокомментировала ситуацию балерина под постом на своей страничке в Instagram.

Эпатажная звезда приобрела розовый купальник и поспешила обрадовать своих поклонников фирменным шпагатом на фоне пальм и бассейна. «Такой купальник, наверное, смотрится ярче. И шпагат в нем краше и интереснее вне апартаментов», - отметила Анастасия Волочкова. Напомним, что популярная балерина находится в Таиланде со своим возлюбленным, которого старается скрывать от общественности. По фото видно, что она наслаждается достопримечательностями экзотической страны, но и не забывает уделять время любимым физическим упражнениям.

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ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 13:54

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