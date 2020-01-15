Анастасия Волочкова устроила откровенное дефиле в Таиланде

Бывшая солистка Большого театра показала яркие модели, которые примеряла, отправившись на шопинг. Фотосессию Волочкова устроила прямо в магазине, надев синий, розовый и ярко-желтые купальники., - прокомментировала ситуацию балерина под постом на своей страничке в Instagram.Эпатажная звезда приобрела розовый купальник и поспешила обрадовать своих поклонников фирменным шпагатом на фоне пальм и бассейна., - отметила Анастасия Волочкова. Напомним, что популярная балерина находится в Таиланде со своим возлюбленным, которого старается скрывать от общественности. По фото видно, что она наслаждается достопримечательностями экзотической страны, но и не забывает уделять время любимым физическим упражнениям.