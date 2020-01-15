АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.42 USD 61.41
Курс валют на 15.01.2020

Медики рассказали о причинах возникновения астмы ночью

Нередко крепкий сон у человека может прерываться посреди ночи из-за сильного кашля с затрудненным дыханием, который вызван приступом астмы. Однако до сих пор ходят дискуссии о том, почему это происходит чаще всего в это время суток, а медики назвали причины проблемы.

Положение тела во время сна имеет огромное значение. Дыхательные пути человека сужаются, по этой причине объем крови в легких повышается, а пазухи быстрее высыхают. Это может приводить к приступу астмы ночью. Изменение температуры воздуха с помощью кондиционера может приводить к тому, что из дыхательных путей выводится очень много жидкости. Поэтому пациенты, спящие в таком помещении, просыпаются посреди ночи от затрудненного дыхания. К тому же, положение ухудшается когда на улице холодает и происходит запуск системы отопления или работают другие обогревательные приборы.

При использовании человеком устаревших матрасов, подушек и одеял, в которых могут заводиться пылевые клещи, происходит ухудшение состояния дыхания. Не стоит забывать, что длинношерстные домашние животные также могут провоцировать развитие заболевания. Также повышенная сырость в помещении может приводить к тому, что на стенах появляется плесень. Для выявления источника проблемы необходимо внимательно осмотреть комнату и обработать найденное место специальным раствором для уничтожения грибка. Не стоит забывать, что причиной возникновения астмы могут быть личные проблемы. Для выяснения этого необходимо обратиться к квалифицированному специалисту, который поможет расслабиться и во всём разобраться.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Щёчки, как яблочки наливные": Андрей Григорьев-Аполлонов удивил поклонников необычным внешним…
После 40 лет люди чувствуют себя…
Евгений Цыганов сыграет с Юлией Снигирь в спектакле «Пинтер для…
Питавшаяся одними чипсами и крекерами британка умерла от…
«Страсть! Ненависть! Любовь!»: Наталья Рудова поделилась официальным трейлером проекта «Место под…
Специалисты рассказали о продуктах, которые нельзя повторно…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель расплакалась из-за воспоминаний о прошлых грехах…
Представлен внедорожный вариант AT4 кроссовера GMC…
Состояние микрофлоры может указывать на развитие рака толстой…
"Самый лучший муж и папа": Кристина Орбакайте поздравила супруга Михаила Земцова с днем…
Анастасия Волочкова устроила откровенное дефиле в…
Врач Андрей Тяжельников рассказал, кому стоит воздержаться от купания в проруби на…
В Дагестане 75 человек отравились питьевой…
"Пусть ты будешь счастлив и здоров": Любовь Толкалина поздравила бывшего мужа Егора Кончаловского с днем…
Спасатели назвали 10 неожиданных причин возникновения пожара в…
"Слава Богу, что травля Малахова завершена": Мария Шукшина взяла на воспитание сына Фрейи…
Медики: Люди со второй группой крови более подвержены пищевым…
Российская модель Екатерина Сафарова втайне встречается с футболистом…
Повышенная чувствительность к холоду является признаком болезни…
Московский суд обязал Нетиевского выплатить 870 тысяч рублей «Уральским…
Медики рассказали, что следует делать при укусе…
Анастасия Заворотнюк отпраздновала день рождения дочери Анны в…
Кроссовер Genesis GV80 оснастили обучаемым автопилотом и новыми подушками…
Тимати с Решетовой привлекли к себе внимание намеками на…
Xiaomi Mi 10 впервые показали на живых…
Видео с Екатериной Климовой вызвало слухи о новом романе…
Причиной глухоты Бетховена могло стать отравление…
"Потанцевальнее и повеселее": Анна Плетнева получила совет от Аллы…
Просмотреть все новости