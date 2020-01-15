Медики рассказали о причинах возникновения астмы ночью
Нередко крепкий сон у человека может прерываться посреди ночи из-за сильного кашля с затрудненным дыханием, который вызван приступом астмы. Однако до сих пор ходят дискуссии о том, почему это происходит чаще всего в это время суток, а медики назвали причины проблемы.
Положение тела во время сна имеет огромное значение. Дыхательные пути человека сужаются, по этой причине объем крови в легких повышается, а пазухи быстрее высыхают. Это может приводить к приступу астмы ночью. Изменение температуры воздуха с помощью кондиционера может приводить к тому, что из дыхательных путей выводится очень много жидкости. Поэтому пациенты, спящие в таком помещении, просыпаются посреди ночи от затрудненного дыхания. К тому же, положение ухудшается когда на улице холодает и происходит запуск системы отопления или работают другие обогревательные приборы.
При использовании человеком устаревших матрасов, подушек и одеял, в которых могут заводиться пылевые клещи, происходит ухудшение состояния дыхания. Не стоит забывать, что длинношерстные домашние животные также могут провоцировать развитие заболевания. Также повышенная сырость в помещении может приводить к тому, что на стенах появляется плесень. Для выявления источника проблемы необходимо внимательно осмотреть комнату и обработать найденное место специальным раствором для уничтожения грибка. Не стоит забывать, что причиной возникновения астмы могут быть личные проблемы. Для выяснения этого необходимо обратиться к квалифицированному специалисту, который поможет расслабиться и во всём разобраться.
Положение тела во время сна имеет огромное значение. Дыхательные пути человека сужаются, по этой причине объем крови в легких повышается, а пазухи быстрее высыхают. Это может приводить к приступу астмы ночью. Изменение температуры воздуха с помощью кондиционера может приводить к тому, что из дыхательных путей выводится очень много жидкости. Поэтому пациенты, спящие в таком помещении, просыпаются посреди ночи от затрудненного дыхания. К тому же, положение ухудшается когда на улице холодает и происходит запуск системы отопления или работают другие обогревательные приборы.
При использовании человеком устаревших матрасов, подушек и одеял, в которых могут заводиться пылевые клещи, происходит ухудшение состояния дыхания. Не стоит забывать, что длинношерстные домашние животные также могут провоцировать развитие заболевания. Также повышенная сырость в помещении может приводить к тому, что на стенах появляется плесень. Для выявления источника проблемы необходимо внимательно осмотреть комнату и обработать найденное место специальным раствором для уничтожения грибка. Не стоит забывать, что причиной возникновения астмы могут быть личные проблемы. Для выяснения этого необходимо обратиться к квалифицированному специалисту, который поможет расслабиться и во всём разобраться.
Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:09