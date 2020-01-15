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Московский суд обязал Нетиевского выплатить 870 тысяч рублей «Уральским пельменям»

Сергей Нетиевский продолжительное время судился с бывшими коллегами из «Уральских пельменей». Теперь Московский суд обязал экс-директора юмористического шоу выплатить 870 тысяч рублей коллективу.

Скандальный разрыв между Сергеем Нетиевским и «Уральскими пельменями» сопровождался также длительными заседаниями в судах. Претензии артистов к бывшему начальнику касались невыплаты гонорара за первый эпизод шоу "Уральские пельмени – 16 лет вместе. Потому что гладиолус», показанный в 2009 году. Речь шла о сумме в 870 тысяч рублей, которую недавно удовлетворил Московский суд. Экс-директор утверждал, что любые денежные компенсации за этот выпуск являются «несправедливыми», поскольку артисты не принимали участия в создании «сложного аудиовизуального произведения».

По мнению Нетиевского, эта заслуга принадлежит его компании под названием «Фест Хенд медиа». Сложившаяся ситуация вынудила шоумена подать апелляцию в суд, который впоследствии встал на сторону артистов. Хотя Нетиевский говорит, что покинул «Уральские пельмени» из-за «желания двигаться дальше», его бывшие подопечные называют другую причину ухода. По словам юмористов, ссора между ним и другими членами коллектива возникла на почве финансов. Артисты обвинили руководителя в незаконном присвоении наибольшей части доходов.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:00

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