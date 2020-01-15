Кроссовер Genesis GV80 оснастили обучаемым автопилотом и новыми подушками безопасности





Кузов новинки выполнен из высокопрочной стали, обработанной путем горячей штамповки, а вот крышка капота и все пять дверей изготовлены из более легкого алюминия. Кроме того, сообщается, что производитель подготовил две компоновки Genesis GV80 – с двумя или тремя рядами сидений. На родном для себя рынке автомобиль будет доступен в комплектации с 282-сильным V6, который, как утверждает разработчик, демонстрирует довольно скромные показатели по расходу топлива, кроме того, в будущем моторная гамма модели должна пополниться двумя турбированными силовыми установками.Одним из важных нововведений в Genesis GV80 стала интеллектуальная система круиз-контроль с машинным обучением, что позволит ей постепенно перенимать опыт вождения у человека и становиться еще более автономной. В самой компании утверждают что Genesis GV80 стал первым в мире автомобилем, оснащенным подобной системой. Кроме того, он оказался первым в мире по внедрению подушек безопасности принципиально нового типа, в том числе подушки, расположенной между передним пассажиром и водителем.