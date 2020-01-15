Анастасия Заворотнюк отпраздновала день рождения дочери Анны в больнице





Осенью 2019 года стало известно о болезни Анастасии Заворотнюк. Вот уже несколько месяцев знаменитость проходит курс лечения. Накануне ее старшая дочь Анна Стрюкова отметила день рождения. Как стало известно, близкие люди Анастасии Заворотнюк решила устроить праздник в ее больничной палате, поскольку состояние здоровья знаменитости не позволяет ей покинуть медицинское учреждение. Как именно проходило торжественное событие - точно не известно.Но по предварительным данным, в палату Анастасии Заворотнюк приехала именинница, ее младший брат Майкл и бабушка Валентина Заворотнюк с помощницей. Близкие люди актрисы привезли с собой все необходимое, чтобы отметить праздник в кругу семьи.