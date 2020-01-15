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"Слава Богу, что травля Малахова завершена": Мария Шукшина взяла на воспитание сына Фрейи Зильбер

Скандал вокруг развода Макара Шукшина и Фрейи Зильбер наконец закончился, о чем сообщила знаменитая мама актера. Мария Шукшина теперь смогла принять участие в воспитании внука.

Многие россияне внимательно следили за скандальным разводом Фрейи Зильбер и Макара Шукшина, чьи взаимные претензии друг к другу подробно освещал Андрей Малахов в своем ток-шоу «Прямой эфир». Из-за условий передачи, Мария Шукшина не могла видеться с 1,5-годовалым внуком от старшего сына.

Теперь 52-летняя актриса поделилась радостной новостью со своими подписчиками в соцсети Instagram. Она также резко высказалась в адрес ведущего программы: «Слава Богу за всё! И за то, что наконец-то истек срок контракта Малахова с Фрейей. И мы с Макаром наконец смогли познакомиться с чудесным малышом Марком! Два года продолжалась грязная кампания, инициированная Малаховым и Ко с целью травли моей семьи».

Кроме того, фанатов удивили резкие высказывания и откровения Шукшиной о характере съемок. Серия выпусков о разрыве между Зильбер и сыном знаменитой артистки касались предполагаемых претензий бывшей супруги к экс-мужу, которого она обвинила в побоях и невыплате алиментов. Шукшина утверждает, что Малахов способствовал развитию конфликта и косвенно препятствовал её встречи с внуком. Она добавила, что Зильбер не могла прийти к звезде одна с сыном. Контракт с телевидением всегда предполагал камеры, редакторов и наигранный сценарий.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:19

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