Федор Смолов оставил внучку Бориса Ельцина на Карибах и отправился на сборы в Испанию





В последние дни Федор Смолов вместе со своей избранницей и друзьями проводил время на острове Сен-Барт, расположенном в Карибском бассейне. Именно здесь, как сообщала ранее пресса, футболист сделал своей юной спутнице предложение руки и сердца, поэтому уже к 2021 году пара планирует вернуться на это же место, чтобы сыграть свадьбу, а пока игроку «Локомотива» пришлось оставить невесту на Карибах и отправиться в Испанию, где его клуб проведет предсезонные сборы.К слову, как сообщают спортивные издания, уже 20 января московский клуб во время своего нахождения на сборах в Испании планирует провести первый спарринг против румынского «Стяуа». Кроме того, в программу январского сбора для «железнодорожников» включены еще два спарринга: против корейского «Чонбука» и хорватского «Осиека».