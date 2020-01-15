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Федор Смолов оставил внучку Бориса Ельцина на Карибах и отправился на сборы в Испанию

Известный российский футболист Федор Смолов, выступающий в последнее время за столичный «Локомотив», был вынужден оставить свою юную избранницу Марию Юмашеву на Карибах и отправиться с командой на сборы в Испанию. Примечательно, что возлюбленной спортсмена и внучке первого президента России Бориса Ельцина на данный момент всего 17 лет.
Федор Смолов оставил внучку Бориса Ельцина на Карибах и отправился на сборы в Испанию

В последние дни Федор Смолов вместе со своей избранницей и друзьями проводил время на острове Сен-Барт, расположенном в Карибском бассейне. Именно здесь, как сообщала ранее пресса, футболист сделал своей юной спутнице предложение руки и сердца, поэтому уже к 2021 году пара планирует вернуться на это же место, чтобы сыграть свадьбу, а пока игроку «Локомотива» пришлось оставить невесту на Карибах и отправиться в Испанию, где его клуб проведет предсезонные сборы.

К слову, как сообщают спортивные издания, уже 20 января московский клуб во время своего нахождения на сборах в Испании планирует провести первый спарринг против румынского «Стяуа». Кроме того, в программу январского сбора для «железнодорожников» включены еще два спарринга: против корейского «Чонбука» и хорватского «Осиека».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:58

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