Беременная звезда «Дом-2» Кристина Черкасова попала в больницу на сохранение
Бывшая участница скандального телевизионного реалити «Дом-2» Кристина Черкасова на протяжении нескольких дней чувствовала себя плохо. В итоге ее госпитализировали. Все это время рядом с беременной супругой был Андрей Черкасов.
Первая беременность Кристины Черкасовой протекает достаточно тяжело. Долгое время девушка не только не могла подойти просто к плите, но и нормально поесть. В итоге она обратилась за помощью к медикам.
По словам Кристины Черкасовой, в больнице ее встретил просто замечательный доктор. На три дня ее положили под капельницу. Палата была оснащена всем необходимым, в том числе и телевизором. Муж привез ей все нужные вещи. Черкасова рассказала, что находясь на сохранении смогла набраться сил.
Звезда реалити отметила, что ей поставили пять капельниц, которые сделали свое дело. Однако токсикоз у Кристины все-таки остался, она подчеркивает, что со временем он пройдет, но сейчас нужно просто потерпеть.
Напомним, что в канун Нового года стало известно о беременности Кристины, когда она сообщила своему мужу Андрею эту новость, то он от радости чуть не расплакался.
Первая беременность Кристины Черкасовой протекает достаточно тяжело. Долгое время девушка не только не могла подойти просто к плите, но и нормально поесть. В итоге она обратилась за помощью к медикам.
По словам Кристины Черкасовой, в больнице ее встретил просто замечательный доктор. На три дня ее положили под капельницу. Палата была оснащена всем необходимым, в том числе и телевизором. Муж привез ей все нужные вещи. Черкасова рассказала, что находясь на сохранении смогла набраться сил.
Звезда реалити отметила, что ей поставили пять капельниц, которые сделали свое дело. Однако токсикоз у Кристины все-таки остался, она подчеркивает, что со временем он пройдет, но сейчас нужно просто потерпеть.
Напомним, что в канун Нового года стало известно о беременности Кристины, когда она сообщила своему мужу Андрею эту новость, то он от радости чуть не расплакался.