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Беременная звезда «Дом-2» Кристина Черкасова попала в больницу на сохранение

Бывшая участница скандального телевизионного реалити «Дом-2» Кристина Черкасова на протяжении нескольких дней чувствовала себя плохо. В итоге ее госпитализировали. Все это время рядом с беременной супругой был Андрей Черкасов.

Беременная звезда «Дом-2» Кристина Черкасова попала в больницу на сохранение

Первая беременность Кристины Черкасовой протекает достаточно тяжело. Долгое время девушка не только не могла подойти просто к плите, но и нормально поесть. В итоге она обратилась за помощью к медикам.

По словам Кристины Черкасовой, в больнице ее встретил просто замечательный доктор. На три дня ее положили под капельницу. Палата была оснащена всем необходимым, в том числе и телевизором. Муж привез ей все нужные вещи. Черкасова рассказала, что находясь на сохранении смогла набраться сил.

Звезда реалити отметила, что ей поставили пять капельниц, которые сделали свое дело. Однако токсикоз у Кристины все-таки остался, она подчеркивает, что со временем он пройдет, но сейчас нужно просто потерпеть.


Напомним, что в канун Нового года стало известно о беременности Кристины, когда она сообщила своему мужу Андрею эту новость, то он от радости чуть не расплакался.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:33

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