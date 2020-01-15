Беременная звезда «Дом-2» Кристина Черкасова попала в больницу на сохранение





Первая беременность Кристины Черкасовой протекает достаточно тяжело. Долгое время девушка не только не могла подойти просто к плите, но и нормально поесть. В итоге она обратилась за помощью к медикам.По словам Кристины Черкасовой, в больнице ее встретил просто замечательный доктор. На три дня ее положили под капельницу. Палата была оснащена всем необходимым, в том числе и телевизором. Муж привез ей все нужные вещи. Черкасова рассказала, что находясь на сохранении смогла набраться сил.Звезда реалити отметила, что ей поставили пять капельниц, которые сделали свое дело. Однако токсикоз у Кристины все-таки остался, она подчеркивает, что со временем он пройдет, но сейчас нужно просто потерпеть.Напомним, что в канун Нового года стало известно о беременности Кристины, когда она сообщила своему мужу Андрею эту новость, то он от радости чуть не расплакался.