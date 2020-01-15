"Потанцевальнее и повеселее": Анна Плетнева получила совет от Аллы Пугачевой





Будучи солисткой группы "Лицей" Анна Плетнева постоянно была на заднем фоне, а также стоя у микрофона играла на гитаре, но такая роль ее мало устраивала. Артистке хотелось танцевать, но продюсер запрещал это делать. В недавнем интервью исполнительница рассказала, что однажды, в начале сольной карьеры, она побывала на "Радио Алла", где ей удалось поговорить с Аллой Пугачевой. Примадонна посоветовала Анне Плетневой быть на сцене повеселее и добавить ритмичных движений. Как сообщила бывшая солистка группы "Лицей", с тех пор она придерживаться совета звезды.Анна Плетнева отметила, что не жалеет об участии в коллективе, поскольку там она приобрела бесценный опыт. Также именно в группе "Лицей" исполнительница начала получать свои первые приличные гонорары. Благодаря хорошо оплачиваемой работе Анна Плетнева могла позволить себе все, что ей хотелось.