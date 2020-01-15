"Потанцевальнее и повеселее": Анна Плетнева получила совет от Аллы Пугачевой
В одном из своих недавних интервью бывшая солистка группы "Лицей" Анна Плетнева рассказала, что однажды получила ценный совет от Аллы Пугачевой. Примадонна сказала исполнительнице, что не сцене необходимо вести себя "повеселее и потанцевальнее".
Будучи солисткой группы "Лицей" Анна Плетнева постоянно была на заднем фоне, а также стоя у микрофона играла на гитаре, но такая роль ее мало устраивала. Артистке хотелось танцевать, но продюсер запрещал это делать. В недавнем интервью исполнительница рассказала, что однажды, в начале сольной карьеры, она побывала на "Радио Алла", где ей удалось поговорить с Аллой Пугачевой. Примадонна посоветовала Анне Плетневой быть на сцене повеселее и добавить ритмичных движений. Как сообщила бывшая солистка группы "Лицей", с тех пор она придерживаться совета звезды.
Анна Плетнева отметила, что не жалеет об участии в коллективе, поскольку там она приобрела бесценный опыт. Также именно в группе "Лицей" исполнительница начала получать свои первые приличные гонорары. Благодаря хорошо оплачиваемой работе Анна Плетнева могла позволить себе все, что ей хотелось.
Будучи солисткой группы "Лицей" Анна Плетнева постоянно была на заднем фоне, а также стоя у микрофона играла на гитаре, но такая роль ее мало устраивала. Артистке хотелось танцевать, но продюсер запрещал это делать. В недавнем интервью исполнительница рассказала, что однажды, в начале сольной карьеры, она побывала на "Радио Алла", где ей удалось поговорить с Аллой Пугачевой. Примадонна посоветовала Анне Плетневой быть на сцене повеселее и добавить ритмичных движений. Как сообщила бывшая солистка группы "Лицей", с тех пор она придерживаться совета звезды.
Анна Плетнева отметила, что не жалеет об участии в коллективе, поскольку там она приобрела бесценный опыт. Также именно в группе "Лицей" исполнительница начала получать свои первые приличные гонорары. Благодаря хорошо оплачиваемой работе Анна Плетнева могла позволить себе все, что ей хотелось.