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"Потанцевальнее и повеселее": Анна Плетнева получила совет от Аллы Пугачевой

В одном из своих недавних интервью бывшая солистка группы "Лицей" Анна Плетнева рассказала, что однажды получила ценный совет от Аллы Пугачевой. Примадонна сказала исполнительнице, что не сцене необходимо вести себя "повеселее и потанцевальнее".
"Потанцевальнее и повеселее": Анна Плетнева получила совет от Аллы Пугачевой

Будучи солисткой группы "Лицей" Анна Плетнева постоянно была на заднем фоне, а также стоя у микрофона играла на гитаре, но такая роль ее мало устраивала. Артистке хотелось танцевать, но продюсер запрещал это делать. В недавнем интервью исполнительница рассказала, что однажды, в начале сольной карьеры, она побывала на "Радио Алла", где ей удалось поговорить с Аллой Пугачевой. Примадонна посоветовала Анне Плетневой быть на сцене повеселее и добавить ритмичных движений. Как сообщила бывшая солистка группы "Лицей", с тех пор она придерживаться совета звезды.

Анна Плетнева отметила, что не жалеет об участии в коллективе, поскольку там она приобрела бесценный опыт. Также именно в группе "Лицей" исполнительница начала получать свои первые приличные гонорары. Благодаря хорошо оплачиваемой работе Анна Плетнева могла позволить себе все, что ей хотелось.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:04

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